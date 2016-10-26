IAI年鉴“漂洋过海”，助力第17届国际广告奖

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- IAI国际广告奖执委会与东京广告博物馆的 IAI 年鉴捐赠仪式日前在日本东京举行，东京广告博物馆馆长森豊子女士及相关人士参加了捐赠仪式。《IAI广告作品年鉴》和《IAI数字营销年鉴》就此成为东京广告博物馆里的一抹亮色。

IAI国际广告奖是中国本土发起的非赢利性广告营销赛事，放眼国际各种国际广告奖和创意节：从被誉为广告界奥斯卡的戛纳国际创意节到纽约广告节，从克里奥广告奖到亚太广告节，然而目前依然没有发起于中国国内并且享誉世界的市场广告营销奖，IAI的使命就在于此。同时，历届 IAI 国际广告奖的结晶 -- IAI年鉴，使优秀的广告作品和营销案例从“转瞬”变为“永恒”，广告作品不再是“用过即扔”的易碎品，它被见证和记录下来，成为经典和永恒。

在新的数字时代下，广告奖也从最初单纯地注重创意和广告作品本身到关注企业对于营销创意趋势的全面掌握，这也成为 IAI 国际广告奖的特色所在。途牛旅游营销案例 -- “只要心中有沙”获得第16届 IAI 国际广告奖全场大奖，对于该案例的关注绝非作品本身，而是涵盖了营销背景和目标、广告策略、媒体传播和市场效果的整个营销过程。“只要心中有沙，哪里都是马尔代夫”，途牛旅游网希望成为海外旅游的首选在线预订平台，这个营销目标单从作品可能难以得到淋漓尽致的体现，但是如果有“接地气行为艺术”的广告策略，有“病毒式传播”的媒体战略，有实实在在数据和客户评价的效果反馈，一场完整精彩的营销盛宴清晰地展现在企业和广告人的面前，这是当今的广告奖和创意节应该有的魅力和特质。

在众多外国广告奖面前，国内的广告作品可能由于不同的文化背景和品牌认同和奖项失之交臂，中国本土的广告奖因而愈加受到业界青睐。以 IAI 国际广告奖为例，通过评奖和“创享节”的机遇搭建国内外行业交流平台，为企业提供“过程”，不仅仅是“结果”，优秀营销案例的集结能够真正见证时代广告的发展。而对于国际企业主来说，IAI国际广告奖同样能够让企业主能够汲取优秀的营销活动经验，了解中国市场，为国际品牌进驻中国，扩大知名度提供了契机。

IAI年度奖项已成功举办了16届，其本身已经是一个16年的优秀品牌，已经收集了来自海外、亚洲及中国内地超过6500个的广告作品，并正努力向国际广告行业进军。IAI年鉴自2000年首次出版以来，已经成为反映中国广告营销市场的风向标。

IAI国际广告奖目前正在征集优秀广告作品以及数字营销案例，来自广告创意、广告设计、公关、媒体、数字营销公司等优秀的广告作品和营销案例都可以在这一平台集结，权威、客观的审核和评奖环节能为企业提供良好的创意参考，中国乃至世界广告行业也会在各类广告奖的助力下走的更快，更稳，更好。



第16届IAI广告作品与数字营销年鉴

报奖信息：

联系人信息：

赵娟 & 任志琪

M：18548902808

E-mail ：office@iaiad.com, www.IAIad.com