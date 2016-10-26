觅星参展IMEX America 2016

拉斯维加斯2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月18日至20日，IMEX America 于美国拉斯维加斯金沙会展中心 (Sands Expo) 成功举办。作为 MICE 行业规模最大的国际盛会，本届展会吸引了世界各地数万家业内买家与参展商参与其中。



觅星参展IMEX America

觅星以精英科技展商身份参与本次活动，并向与会者充分展示了业内首个智能会议采购管理系统；觅星创始人兼首席执行官 Ivanka 徐女士在行业科技动态中以行业革新为主题发表了相关演讲。

年轻又活力四射的觅星团队在展会期间得到了企业采购管理者，专业会展组织者，酒店集团及其他科技展商的高度关注和认同。

任职于国际大型药企的采购总监赞扬道：“觅星系统直连供需双方，构建了信息流的桥梁。更重要的是，它还帮助企业部门间高效的协作与交流。”

一位有着十余年行业经验的高级活动策划表示：“自动竞价功能让我从重复枯燥的人工谈判中‘解脱’出来，充分享受用APP直接与酒店交谈，甚至还可以发送图片音频。相比传统的会采方式，这真的节省了很多工夫。”

知名现场活动管理公司的首席技术官从专业层面评价到：“觅星创新性地将智能算法融入采购系统，使信息资源更加规范化标准化。而且它的界面设计也非常简明专业。”