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鑫海矿装瞄准中东市场 “一带一路”带来发展机遇

2016年10月26日 17:59 编辑： 经理人网编辑
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烟台2016年10月26日电 /美通社/ -- 近日，鑫海矿装（836079，NEEQ）宣布其在伊朗首都德黑兰的办事处正式投入运营，此举意在借助“一带一路”带来的政策红利，发挥自身技术和服务优势，扩大在中东矿业工程与服务市场的影响力。此前，鑫海矿装已经借助“互联网营销”在非洲、东南亚、中亚、俄罗斯等海外市场站稳脚跟，此次伊朗办事处的设立进一步扩充了其海外市场版图。

鑫海矿装工程师到矿区实地考察
鑫海矿装工程师到矿区实地考察

鑫海矿装董秘张中一表示，鑫海矿装进军以伊朗为代表的中东市场是出于四个方面的考虑：

首先，鑫海自身业务扩张和市场拓展的需要。经过多年的经营，鑫海矿装已经在非洲、东南亚、中亚等海外市场站稳脚跟，已经有足够的余力去进行下一轮的业务扩张和市场拓展，为自身争取更广阔的发展空间。

其次，伊朗巨大的矿业发展潜力。伊朗是世界上矿产最丰富的国家之一，已探明的各种矿产储量为5700亿吨，占世界总储量的3%。作为在矿产领域具有巨大潜力的市场，伊朗吸引着诸多来自海外各大顶尖一流矿山企业的商业目光，有大量的发展机会。

再次，中国政府“一带一路”战略带来政策红利。伊朗无论是在陆上“丝绸之路经济带”还是在“海上丝绸之路”的合作建设中，都是极为重要的环节，随着“一带一路”政策的推行，中伊两国的双边贸易将更加便利，优惠政策也将逐步出台，鑫海矿装的中东战略将会从中获益匪浅。

最后，鑫海针对性的技术研发和积累。伊朗的矿业发展潜力巨大，但是受限于当地的自然环境和社会发展状况，如何在“节水、节能、减排”的同时保证产量和回收率，一直都是伊朗矿业发展无法回避的难题。然而，鑫海矿装在苏丹等非洲国家遇到过同样的问题，并通过技术研发对这些问题进行了积极而有效地解决，这些经验和方法同样会适用于以伊朗为代表的中东地区，这必然是鑫海矿装的优势所在。

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