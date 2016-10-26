景域遇见御庭合作签约仪式新闻发布会成功举办

“一场美丽的遇见”

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月26日，御庭集团与景域集团在上海举行合作签约仪式新闻发布会。

景域集团董事长洪淸华先生在本次发布会上，正式宣布景域集团与御庭集团达成战略协议，参与投资安缇缦品牌合作开发。本次合作是以业务、资源与股份形式来完成，同时，双方共同组成合资公司 -- 景缦酒店管理公司，共同管理及发展安缇缦及帐篷客品牌。新公司主要负责旅游区管理及酒店管理，并计划在各大旅游城市及景区大幅布点。



御庭集团董事局主席潘凤金女士介绍合资项目愿景

此次合作是线上线下完美结合，将通过各自资源、渠道、服务全产业链的协同、整合与竞争能力，联动两家集团的业务和品牌，把旅游规划设计、品牌设计与整合传播、驴妈妈电子商务及安缇缦国际旅游度假区四个方面的一条龙服务，打造“旅游+互联网+目的地”的创新模式，在市场布局、品牌覆盖、客户资源、产业平台等方面协同发展，实现共赢。

此次由双方共同开发的安缇缦国际旅游度假区（都江堰.莲花湖）项目，它的特质与核心理念为“自然启示生活”，围绕尊崇大自然的理念，追求国际化的设计，是一个集高端度假酒店群、康体养生、户外探险、特色美食、主题游乐、团队拓展等一站式综合性旅游度假的目的地。御庭集团与景域集团将通过重点打造都江堰.莲花湖这个标杆项目，辐射带动全国性范围项目合作。

御庭集团董事局主席潘凤金女士说：旅游业是没有边际的产业，互联网是没有界限的平台。“互联网+”时代下，旅游行业的机遇与挑战，旅游与互联网产生的碰撞及融合，以及旅游行业当前的发展和变革，推动了互联网与传统旅游产业的融合。

与景域集团的合作就是想快速嫁接彼此在资源、客户群及知名度各方面的优势，将线上流量与线下资源进行整合，在度假区规划、度假区运营和管理、产品渠道铺设与优化、旅游投资开发等各方面加强，有效地提升度假区的管理运营效率和度假区对于游客的服务质量，通过旅游智慧化将食、住、行、游、购、娱连在一起。

会议最后，御庭集团董事长仲维杰先生与景域集团副总裁、景域旅投总经理高冬先生签署了御庭集团与景域集团战略投资合作协议及宣示双方共同组成的合资公司 -- 景缦酒店管理公司正式成立。未来，御庭集团和景域集团将全面发力深耕，用“互联网+目的地”模式携手深度合作，将O2O旅游发展推上新高峰。