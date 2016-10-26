2016彭博未来能源亚太峰会即将举行

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 世界银行数据显示，全球还有约七分之一的人口过着无电生活。巨大电力缺口背后，是新兴市场电力需求的持续增长，以及技术引领的能源结构变革。



2016彭博未来能源亚太峰会

未来25年，全球将有11.4万亿美元投资用于建设新能源设施，而其中三分之二将投入到可再生能源领域。虽然新兴经济体增速放缓，供应商面临挑战，但亚洲作为规模最大的发电设备市场，将继续成为促进全球能源产业发展的主要力量，同时为消费者创造机遇。

挑战与机遇还存在于这些领域：全球能源领域互联前景，油气及煤炭展望，公用事业公司转型方向，以及电动汽车市场的结构性改变。从全球能源展望到人们身边的日常生活，国家、市场、技术的互为辅弼，彼此催化，将成就怎样的未来能源格局？

11月1日-2日，由彭博新能源财经 (BNEF)、《商业周刊/中文版》、全球能源互联网发展合作组织 (GEIDCO) ，并与峰会战略合作伙伴一汽-大众奥迪一起呈现的彭博未来能源亚太峰会，将汇聚70多名亚太区行业、金融、及政坛最具影响力的领袖，对亚洲能源行业的未来展开探讨。

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