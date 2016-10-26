浪潮发布“百城万客-浪潮大数据双创行动计划”

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月26日，以“only Data数据进化世界”为主题的Inspur world 2016（浪潮技术与应用峰会）在上海浦东嘉里大酒店举行。为进一步打造大数据生态，加快迈向数据社会化，大会上，浪潮发布了“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”，将投资100亿人民币成立“大数据创新基金”，在全国100个城市建设100个创客中心，规划成立100个数据所，扶持10000名创客，从而带动100万就业，为中国大数据产业发展再添推力。

大会主论坛上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕在演讲中表示，大数据时代最大的问题是没有数据可用，而数据流通是“数据社会化”的核心，让数据由资源变为资产，由资产转为价值。围绕数据流通，浪潮集团执行总裁、首席技术官王柏华就“释放”、“交易”、“聚合”这三个核心点作了详细阐释。

王柏华表示，数据流通中，资源化是基础，商品化是关键，生态化是保障；这首先要释放数据，形成可被交易、利用的数据资源，进而通过数据聚合，形成大数据生态圈。这也正是浪潮发布“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”的题中之意。

在浪潮看来，数据要释放出来，形成资源才能被利用。从2010年开始，浪潮就已经投入巨大的人力物力，进行数据采集并提供大数据资源服务。目前，其互联网数据采集平台“卓数云库（DBC）”已经采集了40PB的高价值数据，涵盖5大领域、19大类。在“卓数云库”之上，已经催生了上百个大数据应用。

而为推动数据交易，实现数据商品化，浪潮专门建设了“天元数据网（tdada.cn）”-- 这一“大数据交易平台”，可以对数据的登记、确权、估值、交易、审计等各个流通环节提供全面且强有力的支撑。需要强调的是，“天元数据网”还提供统一的大数据计算和存储资源，和统一的数据类目、标签标准，以及百余种数据采集与计算工具，此举能够为数据的拥有者和使用者提供一站式服务。

生态化是数据流通的保障，也是迈向数据社会化的必经阶段。大数据双创正是打造数据生态的有益探索，也只有依靠“大众创业、万众创新”，才能更好地促进大数据产业的蓬勃发展。为此，浪潮独创了“公司+创客”模式，即围绕“数据生产 -- 数据交易 -- 数据应用”的产业链条，首创大数据A/B创客模式，以“卓数云库”和40PB的数据储备为依托，支撑A创客（从事大数据应用开发）和B创客（从事大数据采集生产）创新创业，积极孵化大数据产业。

为打造大数据生态，加快推进“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”落地，未来，浪潮将通过“天元数据网”和“卓数云库”为A创客进行数据应用而提供大数据处理平台、实时数据API、云服务，以及创业项目包装推广等扶持；为B类创客采集数据提供数据采集工具、数据处理平台，并向B创客购买采集后的数据，从而给大数据产业的创业者以更多支持，并打造卓有成效的大数据生态圈。

“家有梧桐树，引得凤凰来”。此前，浪潮已经在沈阳、济南、江门、西安、 成都等地发布大数据“双创”行动计划，在贵州、北京、沈阳、济南、青岛等地联合政府开展大数据创客中心建设。目前，平台聚集了近2万交易用户，超过5万个用户在线使用这些数据创业创新，节省创业资金成本数亿元，支持引导创新创业项目近百个。而此次行动计划的发布将进一步夯实浪潮大数据生态圈，助力大数据产业发展。

时代赋予我们机遇，时代更需要我们“抬头看路、埋头耕耘”。作为国内领先的大数据厂商，浪潮肩负重任，并以此不断激励自己，吸引更多创客加入到浪潮的生态圈，让“大众创业、万众创新”迸发更多活力，打造中国经济发展的“新动能”。