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浪潮发布“百城万客-浪潮大数据双创行动计划”

2016年10月26日 21:09 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月26日，以“only Data数据进化世界”为主题的Inspur world 2016（浪潮技术与应用峰会）在上海浦东嘉里大酒店举行。为进一步打造大数据生态，加快迈向数据社会化，大会上，浪潮发布了“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”，将投资100亿人民币成立“大数据创新基金”，在全国100个城市建设100个创客中心，规划成立100个数据所，扶持10000名创客，从而带动100万就业，为中国大数据产业发展再添推力。

大会主论坛上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕在演讲中表示，大数据时代最大的问题是没有数据可用，而数据流通是“数据社会化”的核心，让数据由资源变为资产，由资产转为价值。围绕数据流通，浪潮集团执行总裁、首席技术官王柏华就“释放”、“交易”、“聚合”这三个核心点作了详细阐释。

王柏华表示，数据流通中，资源化是基础，商品化是关键，生态化是保障；这首先要释放数据，形成可被交易、利用的数据资源，进而通过数据聚合，形成大数据生态圈。这也正是浪潮发布“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”的题中之意。

在浪潮看来，数据要释放出来，形成资源才能被利用。从2010年开始，浪潮就已经投入巨大的人力物力，进行数据采集并提供大数据资源服务。目前，其互联网数据采集平台“卓数云库（DBC）”已经采集了40PB的高价值数据，涵盖5大领域、19大类。在“卓数云库”之上，已经催生了上百个大数据应用。

而为推动数据交易，实现数据商品化，浪潮专门建设了“天元数据网（tdada.cn）”-- 这一“大数据交易平台”，可以对数据的登记、确权、估值、交易、审计等各个流通环节提供全面且强有力的支撑。需要强调的是，“天元数据网”还提供统一的大数据计算和存储资源，和统一的数据类目、标签标准，以及百余种数据采集与计算工具，此举能够为数据的拥有者和使用者提供一站式服务。

生态化是数据流通的保障，也是迈向数据社会化的必经阶段大数据双创正是打造数据生态的有益探索，也只有依靠“大众创业、万众创新”，才能更好地促进大数据产业的蓬勃发展。为此，浪潮独创了“公司+创客”模式，即围绕“数据生产 -- 数据交易 -- 数据应用”的产业链条，首创大数据A/B创客模式，以“卓数云库”和40PB的数据储备为依托，支撑A创客（从事大数据应用开发）和B创客（从事大数据采集生产）创新创业，积极孵化大数据产业。

为打造大数据生态，加快推进“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”落地，未来，浪潮将通过“天元数据网”和“卓数云库”为A创客进行数据应用而提供大数据处理平台、实时数据API、云服务，以及创业项目包装推广等扶持；为B类创客采集数据提供数据采集工具、数据处理平台，并向B创客购买采集后的数据，从而给大数据产业的创业者以更多支持，并打造卓有成效的大数据生态圈。

“家有梧桐树，引得凤凰来”。此前，浪潮已经在沈阳、济南、江门、西安、 成都等地发布大数据“双创”行动计划，在贵州、北京、沈阳、济南、青岛等地联合政府开展大数据创客中心建设。目前，平台聚集了近2万交易用户，超过5万个用户在线使用这些数据创业创新，节省创业资金成本数亿元，支持引导创新创业项目近百个。而此次行动计划的发布将进一步夯实浪潮大数据生态圈，助力大数据产业发展。

时代赋予我们机遇，时代更需要我们“抬头看路、埋头耕耘”。作为国内领先的大数据厂商，浪潮肩负重任，并以此不断激励自己，吸引更多创客加入到浪潮的生态圈，让“大众创业、万众创新”迸发更多活力，打造中国经济发展的“新动能”。

 

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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