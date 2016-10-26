领先业界的温德姆奖赏计划开启行业规则的延伸

-- 积分兑换可适用于全球25,000间酒店、公寓和别墅的免费住宿

顶级忠诚度计划增加了17,000项全新兑换选择，到2018年末将联结温德姆环球旗下超过120,000个物业。

新泽西州帕西帕尼2016年10月26日电 /美通社/ -- 了解客户不同旅行的需求，屡获殊荣的温德姆奖赏计划(Wyndham Rewards)今天推出了其在全球最大酒店公司之一温德姆环球(Wyndham Worldwide)进一步拓展的计划，在现有的近8,000间可供兑换的酒店列表基础上立即增添超过17,000间公寓和别墅。

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无论从规模还是全球影响力来看，这项举措在业内均属第一。通过分布于100个国家的超过120,000个物业，包括酒店、度假村以及专业管理的度假出租物业，温德姆环球可以为旅客提供独一无二的服务：以他们想要的方式体验旅行，无论地点或住宿类型。现在，温德姆奖赏计划会员可以通过留宿私人住房享受真正独特的度假体验，从法国波尔多和图卢兹附近的石屋；到犹他州帕克市的坡边静养居所；再到加州棕榈泉的梦想居所。

温德姆酒店集团大中华区总裁及董事总经理刘晨军表示：“长期以来，酒店常客一直因忠诚度得到奖赏，而现在也是度假村和度假出租物业客户得到奖赏的时候了。我们正在革新行业规则，并实现前所未有的规模。温德姆环球与全球其他酒店公司不同，通过此次规则的延伸，我们通过为会员提供一些最受欢迎的度假村和度假出租物业进一步完整了我们的酒店范围和数量。”

从今天起，温德姆奖赏计划会员可以从全球25,000间酒店、公寓和别墅中选择，使用他们来之不易的积分在线兑换一晚免费住宿，网址：www.WyndhamRewards.com.cn/Redeem。只需15,000点积分即可兑换温德姆奖赏计划旗下酒店任意一晚的免费住宿，而在17,000个全新可选的度假村等，每房间每晚的免费住宿也只需15,000点积分即可兑换。

刘晨军补充说：“对于温德姆奖赏计划而言，这是革新行业规则的巨大转变。我们知道会员的住宿时间相对较长，花费较高。现在，我们的兑换选择比五家最大竞争对手的总和都要多，我们将为会员带来全新体验，让他们能够根据个人需求以他们想要的方式去想去的地方旅行。这将释放温德姆奖赏计划的全部潜力，同时为我们的会员、拥有者和合作伙伴提供无与伦比的价值。”

在接下来的两年内，温德姆奖赏计划将继续增加来自温德姆环球的物业，同时整合会员并使之获得在这些公寓和别墅住宿赚取积分的资格。预计最早将于2017年夏季实现在首批17,000间公寓和别墅的住宿获取积分的权益，并且随着新物业的增加而增添更多获取积分的选择。到2018年底，该计划预计将整合大多数温德姆环球的酒店、度假村和度假出租物业。

温德姆集团简介

温德姆环球公司（纽约证券交易所:WYN）是全球最大的酒店公司之一，为旅客提供一系列可靠的酒店品牌，包括酒店、度假村和度假交换等独特住宿、假日公园以及托管别墅出租物业。温德姆环球及其38,000名员工共在六大洲100个国家拥有超过120,000个物业，欢迎旅客按照自己想要的方式体验旅行。借由全新升级的客户忠诚度计划，温德姆奖赏计划®得到进一步提升，使会员更容易获得更多奖赏；更快地兑换积分。欲了解更多信息，请访问：www.wyndhamworldwide.com。