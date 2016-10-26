英特尔凌动处理器E3900系列：支持下一代智能互联的物联网设备

这个全新处理器系列把计算能力迁移到更靠近传感器的位置，从而减轻把所有处理工作推向数据中心的需求

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 物联网让数十亿智能互联设备互相连接，正在改变人们的生活和工作方式。到2020年，互联设备的数量预计将显著提高，500亿个设备（思科IBSG）每年产生44 ZB（44万亿字节）的数据，并且在端和雾网络中需要更高的处理能力，才能维持可行性。

为了支持这些体验，在今天举办的物联网解决方案大会上，英特尔宣布推出最新一代用于物联网应用的英特尔®凌动™处理器。全新英特尔凌动处理器E3900系列从头设计，旨在支持物联网业务的快速发展和与日俱增的复杂性。该款处理器能够提满足IOT业务快速发展所需的性能、处理能力和可扩展性。

在这个紧凑的处理器中，客户可在安全性、确定性，以及图片和视频处理能力方面达到全新的高度。这将有助于促进物联网在工业、视频、制造、零售等领域的创新应用。

我们还公布了专为汽车应用而开发的英特尔凌动处理器的细节。A3900系列旨在支持新一代车载体验。该款车载处理器系列将支持完整的软件定义驾驶舱解决方案，其中包括车载信息娱乐系统、数字仪表和先进驾驶辅助系统（ADAS）——所有这些都在一个紧凑、高成本效益的系统芯片内。A3900系列将让汽车制造商能够把确定性提升到全新的高度，从而支持下一代汽车所必需的实时决策。该系列的样品目前已提供给客户，将在2017年第一季度上市。点击这里，了解更多关于A3900的信息。

更快、更强、更好的端处理能力和传感器集成

英特尔凌动处理器E3900系列将让端和雾网络变得更加智能——从而满足数据传感器上或附近的诸多处理需求，并减轻把所有处理工作都推向数据中心的需求。雾计算——也被称作雾网络——是一个分散的计算基础设施。在这里，计算资源和应用服务被分布在最合理的地方——可以是从数据源到云的任何点。

以交通摄像头和传感器数据为例。相对于在设备中直接处理数据的能力，把数据发送到服务器进行分析有很大的缺陷，例如由于视频压缩以及传输时间导致的丢失。在汽车行业，软件定义驾驶舱也是这种端计算能力能够发挥重大作用的地方。涵盖数字仪表、导航和先进驾驶辅助功能的单一系统是大势所趋。重要的是，无论媒体或导航系统当时在做什么，备份传感器、鸟瞰停车或侧面碰撞报警功能会在可靠的时间内响应。

随着计算能力比前一代处理器提高1.7倍[i]，E3900系列支持更高的内存速度和内存带宽，提供端到云网络计算所需的高效处理能力。内置在一个紧凑的倒装芯片球栅阵列（FCBGA）中并采用14纳米芯片技术，英特尔凌动处理器E3900系列是各种物联网应用的完美之选。在这些应用中，可扩展的性能、空间和能力极为重要。更多新的功能特性包括：

用于富媒体应用的原始图形 ：该处理器系列采用英特尔第9代图形引擎，其3D图形性能比前一代提高2.9倍 [ii] ，并最多支持三个独立的显示屏。

：该处理器系列采用英特尔第9代图形引擎，其3D图形性能比前一代提高2.9倍 ，并最多支持三个独立的显示屏。 满足各种视觉系统需求的先进图像处理 ：E3900系列有四个矢量图像处理单元，从而拥有更好的可见性、低光下的高质量视频、降噪，以及色彩和细节保留。

：E3900系列有四个矢量图像处理单元，从而拥有更好的可见性、低光下的高质量视频、降噪，以及色彩和细节保留。 让设备保持同步的更快连接：英特尔®时间协调计算技术可协调并同步外围设备与互联设备网络。通过同步系统芯片内和整个网络上的时钟，英特尔时间协调计算技术能够让网络精确达到一微秒之内。

英特尔凌动处理器E3900系列是构建更强大的物联网生态系统所迈出的重大一步。该系列的早期试用计划已在客户及合作伙伴中产生极大反响，从而让该产品成为英特尔最成功的物联网处理器之一。

为了继续提供无穷无尽面向未来的智能互联设备可能性，英特尔与一个由物联网设备制造商、软件提供商和OEM厂商组成的多样化生态系统合作，其中包括Delphi*、中国一汽集团公司*、东软*以及来自各行各业的其它厂商。

英特尔凌动处理器E3900为解决现实世界客户问题所带来的无尽可能性和创新功能，为此我们非常振奋。通过这些处理器，英特尔不断在传感器、计算和存储领域提供物联网技术的规模经济优势。物联网技术有可能颠覆整个行业并开启新的增长周期，并且改变我们的日常体验。物联网正在复兴，我迫切希望看到即将出现的新应用。

本文由Ken Caviasca，英特尔物联网事业部副总裁；平台工程与开发总经理撰写。

[i] 由SPECint*_rate_base2006 (1-copy)测得

SPECint*_rate_base2006 (1-copy)：

设备：英特尔CRB；CPU：英特尔®凌动™处理器x5-E3930；操作系统： CentOS 7 64位内核3.10.0-123el7；内存： 4x2GB LPDDR4-2133；存储：英特尔520系列SSD 120GB。

设备：英特尔CRB；CPU：英特尔®凌动™处理器E3825；操作系统：CentOS 6.4 64位内核3.5.0;

内存：1x4GB DDR3L-1066；存储：Western Digital* HDD 250GB.

SPEC* CPU2006是SPEC组织的基准测试，它利用计算密集型应用子测验来测量设备性能和吞吐量。SPECint*_base2006旨在测量一个设备完成单个整数计算任务的速度。SPECint*_rate_base2006旨在测量吞吐量，或者一个设备在给定时间内可以完成多少次整数计算任务。操作系统支持：桌面Windows*。

[ii] 由3DMark*11性能测试测得：

3DMark* 11性能测试：

设备：英特尔CRB；CPU：英特尔®凌动™处理器x7-E3950；操作系统：微软* Windows* 10 Enterprise 64位；内存： 4x2GB LPDDR4-2400；存储：三星* SSD 750 EVO 120GB；显卡：第九代英特尔LP显卡；显卡驱动程序： 15.42.4438

设备：英特尔CRB；CPU：英特尔®凌动™处理器E3845；操作系统：微软* Windows* 8 64位；内存： 2x4GB DDR3-1333；存储：英特尔320 SSD 40GB；显卡：第七代英特尔 LP显卡；显卡驱动程序： 10.18.10.3925

3DMark* 11是Futuremark*的基准测试，它主要测量DX 11游戏性能。通过三个质量预设（入门级，高性能，极高性能）来进行四项DX 11显卡测试。报告指标：显卡得分（GPU），物理地分（CPU），综合得分（GPU和CPU）以及整体3DMark得分（所有分数均是越高越好）。操作系统支持：桌面Windows*。

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