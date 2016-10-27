瑞讯金融技术解决方案将帮助实时把握美国总统大选的各种机遇

瑞士格朗和苏黎世2016年10月27日电 /美通社/ --

不同的大选结果情形蕴含对金融市场的投资机遇

瑞讯(Swissquote)与École polytechnique fédérale de Lausanne（洛桑联邦理工学院，EPFL）共同开发的全新人工智能投票解决方案将提供有关每位总统候选人的实时网络投票信息

美国总统大选外汇篮子将使用户能从总统大选对汇率的影响中受益

瑞士领先的网上银行瑞讯银行有限公司称，美国总统大选对金融市场产生的不同影响情况蕴含全新的投资机遇。

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对于想要利用美国总统大选的投资者而言，瑞信与EPFL共同开发的全新预测分析工具将有助于他们做出明智的投资决策。根据人工智能算法，投票结果将在瑞讯的专用页面上对外公布，网址为：http://www.swissquote.com/us-election。

货币及其汇率是对美国总统大选最为敏感的金融资产，通常会对总统候选人所发表的单独声明作出实时反应。希拉里(Hillary)对阵唐纳德(Donald)的美国总统大选的外汇篮子由与美国总统大选结果关系日益紧密的不同类型货币组成，包括墨西哥新比索、加元、人民币和日元。

瑞讯首席执行官马克-布尔基(Marc Bürki)表示：“不管是对总统大选的结果，还是对公众情绪变化所影响的任何其它投资，实时的网络民意测验都有望成为左右投资决策的一个重要因素。公开推出这种独特的衡量方案表明瑞讯在结合传统投资战略与最新金融技术方面继续处于领先地位。”

瑞讯——瑞士网上银行的领军者

作为在线金融服务的领先提供商，瑞讯致力于提供各种创新型解决方案和分析工具，旨在满足客户的各种广泛需求。除了各种在线交易服务之外，瑞讯的用户友好型平台还提供面向电子外汇、电子私人银行、电子抵押贷款和灵活型活期存款的解决方案。除了面向私人客户的低费用服务之外，瑞讯还为独立的资产管理者和企业客户提供个性化服务。瑞讯银行有限公司拥有由其监管机构瑞士金融市场监督管理局(FINMA)颁发的银行经营执照，并且是瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)的成员。作为瑞讯银行的母公司，瑞讯集团控股有限公司目前在SIX瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市，股票交易代码为SQN。

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