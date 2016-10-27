哈米斯-杜多卸任Hard Rock Café International总裁兼首席执行官

佛罗里达州奥兰多2016年10月27日电 /美通社/ -- 全球领先的餐饮公司Hard Rock Cafe International (USA), Inc.今天宣布，哈米斯-杜多(Hamish Dodds)已经决定将在2017年初卸任该公司总裁兼首席执行官，以寻求新的发展机遇。Hard Rock Cafe International (USA), Inc.为佛罗里达塞米诺尔部落(Seminole Tribe of Florida)全资所有，自2004年起一直由杜多领导。

杜多表示：“在过去13年中，我非常荣幸一直能在硬石(Hard Rock)工作并领导这个神奇品牌的发展，同时帮助巩固硬石的特色，及其对服务与慈善事业的承诺。硬石是一家激励员工在摇滚环境中提供纯正宾客体验的公司。如今，硬石凭借强大的品牌业务和遍及所有事业部门的一系列广泛项目做好了充分准备。我祝愿佛罗里达塞米诺尔部落及我们硬石的所有员工与合作伙伴在未来继续取得成功。”

Hard Rock Cafe International (USA), Inc.母公司Seminole HR Holdings, LLC的董事长吉姆-艾伦(Jim Allen)则表示：“我们非常感谢哈米斯的领导与远见。他的全球视角在公司的发展之中起到了重要作用。他的忠诚与激情非常值得称道，并且我们祝愿他在下一阶段的职业生涯中一帆风顺。”

在杜多任职期间，Hard Rock Cafe International (USA), Inc.的所有权从英国的Rank Group（兰科集团）转移至佛罗里达塞米诺尔部落。在上述转移和将硬石转变为全球性酒店餐饮品牌方面，杜多都发挥了重要作用。硬石国际(Hard Rock International)在70多个国家经营餐厅、酒店和现场音乐表演场所。位于纽约、伦敦和柏林的硬石品牌的酒店物业最近对外公布。

杜多将在硬石过渡至新任领导中提供帮助，并且仍将积极活跃于硬石旗下慈善组织Hard Rock Heals Foundation的相关事业之中。