家私烤“京”艳四座 烤肉随时随地

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- “家私烤”这一烤肉外卖品牌正如其名：让人们可以实现在家里吃着烤肉、唱着歌的愿望。精致的烤炉，鲜美的食材，无论从品牌的形象还是到产品的包装，每一个细节都凸显家私烤认真的态度和对品质的追求，而这一选择来自于家私烤的品牌理念 -- “到家的美味，原本就是居家的艺术”。

“家私烤”初期获得了来自星河互联投资的数百万元天使轮融资，经营团队本着产品至上的餐饮人初心，结合互联网外卖行业，不断完善着线上和线下的用户体验，使烤肉突破传统，成为更便捷更宜家的美食。

通过近1年的反复测试，打造出了如此新颖、便捷、宜家的精良产品，无论是三五好友的聚会，还是情侣间家庭用餐，节日里子女对亲人的孝敬，孤独时一个人的犒劳，郊野远足的野炊，时尚躁动的派对，随处可见家私烤的身影，家私烤线上平台的食客好评，也是一浪高过一浪，寻求合作的个人和机构也是接踵而至。目前家私烤也是得到了资本市场的青睐，已经通过了一轮融资，至于随后的商业计划，团队负责人表示还不便透露。

“家私烤 ”团队对于烤肉外卖市场“蓝海”的判断源于三个原因：

一是中国正在经历全方位的消费升级，消费者正在从价格消费转向价值消费；

二是餐饮在中国的消费场景正在发生改变，当下实体的经营模式过于沉重，要负担的房租及人员成本是传统餐饮的痛点，外卖的形式更能轻装上阵，免去了不必要的开销，从而降低了产品的客单价；

三是当下，餐饮O2O正如火如荼，已覆盖西餐、中式快餐、火锅等多种品类，但在烤肉领域尚属空白。目前，线下烤肉店市场占有率高、翻台率低、高峰期排队等位的顾客多，烤肉外卖弥补了堂食的显著缺点。而家私烤在目前市场上是第一家做烤肉外卖的品牌。

互联网讲究的不只是免费、流量、噱头，更是以用户体验为中心的思维、运营、管理。“传统餐饮行业+互联网”的商业模式在现在今这个互联网+时代并不稀奇，然而从对顾客需求的整体把控到产品细节的精致程度，成立仅4个月的家私烤团队在商业上显现出的成熟程度令人刮目相看。

可以说，打破传统烤肉门店消费常态，将烤肉消费场景延伸至家庭、聚会等私人空间，就这一商业模式而言，目前市场上还没有“独角兽”存在，而家私烤就是要成为这只“独角兽”。

对传统餐饮行业而言，高昂的租金和人力成本及装修店面所需的费用架高了成本，导致其不得不将这些费用平摊到消费者身上。国内烤肉的整体价格相对偏高，人均消费价格在一百元以上。以北京为例，烤肉店的人均消费在100元左右，消费者吃到的食材仅30元左右，剩余70元扣除商家利润全部消费在店面房租、服务员工资上。在家私烤团队看来，这个价位属于高消费餐饮，有点过高了，高品质的烤肉应该让每一个普通人都能消费。为了实现这个目标，家私烤家将最高昂房租成本、人力成本和店面装修成本节约下来，既满足了消费者足不出户吃烤肉的需求，同时提供合理了的价格和优质的用餐体验。剔除了店面房租、人员工资等高成本、高附加值的隐形消费，将企业毛利率压缩在了 40% ，而正常情况下一家烤肉店的毛利最少可达到70% 。而家私烤的人均客单价在50元左右，口味正宗，肉质鲜美，及时配送，属于大众化平价消费。

除此之外，“家私烤”在自建的120平米的中央厨房解决了从产品采购到切配成半成品的问题，同时这个中央厨房亦可充当配送站点。除此之外，“家私烤”还在双井拥有一个配送站点，是与其他实体门店合作的。“家私烤”创始人关梓辰透露，与其他品牌合作的站点，“家私烤”只需要占用3平米的地方就可以，且未来最多会自建1个配送站点，其他均采用合作的模式，这样可以节省不少成本。标准化生产既保证了食材品质，又使配送方便快捷，让烤肉也可以成为一种“快餐”。

在餐饮O2O的大潮中，讲漂亮的故事、用噱头吸引读者的营销手段最容易受人关注，但最终能够带来顾客沉淀价值的仍旧是企业对“内功”的修炼。在互联网模式下，家私烤能否成为烤肉外送这个细分领域的“独角兽”，相信时间会给出答案。

想了解更多家私烤的资讯和发展，请关注家私烤微信公共平台：家私烤（ID：justkao9999），另外，百度外卖及美团外卖平台也已搭建运营。