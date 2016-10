Visa Checkout开放其平台与电子钱包集成

谷歌的Android Pay与Visa Checkout合作提供在线支付

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- Visa 公司(纽约证交所代码:V )近日宣布向合作伙伴开放 Visa Checkout 平台 -- 合作伙伴可以在其电子钱包中集成这一简便安全的支付服务,实现在线支付。谷歌的 Android Pay 将利用这一新开放的平台,支持其用户使用Visa Checkout进行在线购物支付。

发卡行、电子钱包和支付应用供应商将可以使用一组精简化的API,轻松与 Visa Checkout 开放式平台集成,立即开始为使用移动设备购物的顾客提供支付服务。例如,使用 Android Pay 或其他发卡行、或第三方电子钱包的在线购物者,只需在商户的结账页面点击 Visa Checkout,选择现有的验证方式,如Android Pay 中的指纹验证,即可完成购买。

Visa Checkout 的开放式平台为发卡行、电子钱包供应商、商户和消费者带来多方面的优势:

使用 Visa Checkout 开放式平台的发卡行和电子钱包供应商可以扩展自身的支付能力,支持在线支付,确保他们的用户在任何可受理 Visa Checkout 的地方都能在任何设备和 in-app(内置应用)使用 Visa Checkout 进行支付。一旦与 Visa Checkout 连接,网上银行的用户和手机银行用户将可以使用自己的银行账户和密码,访问其 Visa Checkout 账户。

集成了 Visa Checkout 开放式平台的商户将可以使用3-D Secure 2.0规范和 EMVCo 令牌服务 (Token Service, VTS) 标准。

已经集成了或计划集成 Visa Checkout 的商户将可以利用电子钱包,例如 Android Pay - 为已经使用电子钱包的数百万潜在消费者提供新的在线支付和in-app支付服务。这样消费者就可以通过自己喜爱的支付方式,轻松安全地进行在线支付。

Visa Checkout 与 Android Pay 的集成为消费者在店内支付和网上支付提供了简单、安全、一致的解决方案。与在实体店购物和支付相似,使用 Android Pay 的消费者可以看到受理 Visa 的标识 -- 从而巩固消费者在安全性、易用性和广泛受理方面对 Visa 的一贯期待。

Visa Checkout 专门为在线购物和移动购物而设计,能够切实提升商户的支付转化率和销量。



集成了 Visa Checkout 开放式平台的商户将可以使用 3-D Secure规范和 EMVCo 令牌技术标准 (Token Service, VTS) 。令牌技术是一项安全技术,它是通过在支付中使用唯一的数字标识符(“令牌”)替换持卡人信息,例如账号和有效期,从而避免暴露持卡人的敏感账户信息。令牌化技术在数字交易中隐去了消费者的保密账户信息,使得任何人在任何地方进行数字支付都变得更加安全。

“市场上的互联设备不断激增,并且正在成为我们日常生活的一部分。因此 Visa 要确保可以在任何环境中植入安全简便的支付。”Visa 公司创意与战略合作部执行副总裁 Jim McCarthy 说道。“与进入商店、使用 Visa 卡支付相似,Visa Checkout 的开放式平台为消费者提供更多的支付方式,帮助商户和发卡行提供熟悉而一致的支付体验,无论在网络的何处,这种体验都代表了安全和信任。”

支付合作伙伴欢迎集成Visa Checkout的新机会:

Visa 的客户及合作伙伴就 Visa Checkout 开放其平台发表了他们的观点,阐述了这一重要里程碑对他们各自的业务及顾客所产生的意义:

“通过这一合作伙伴关系,Android Pay 和 Visa Checkout 将为数千家支持 Visa Checkout 的在线商户提供无障碍的购物体验。”谷歌支付产品部全球负责人 Pali Bhat 说道。“我们期待扩展Android Pay的使用范围,为在线购物者提供更多的在网上使用 Android Pay 的方式。”

“现在每天有数百万顾客在使用第一资本 (Capital One) 的移动应用,我们正在扩展 Capital One Wallet 的使用范围,为顾客提供轻松安全的在线购物和支付。”Capital One 数字部常务副总裁 Tom Poole 说道。“将第一资本的凭据和数据安全与 Visa Checkout 相结合,是为我们的顾客提供在线支付的最佳方式。”

“有了 Visa Checkout 的新型开放式平台,与网上银行系统无缝结合,为顾客提供熟悉而安全的支付方式变得前所未有的简单。”PNC 数字部主管兼高级副总裁 Tom Kunz 说道。

“我们不断创新,让顾客通过自己喜爱的方式随时随地开展业务。”美国合众银行 (U.S. Bank) 首席创新官 Dominic Venturo 说道。“这一新型开放式平台将为我们的消费者进行网上支付和移动设备支付提供一种安全无缝的方式。”

“我们期待与 Visa 以及这一新型开放式平台合作,为我们的顾客提供简单的支付方式—无论他们在网上何处购物。”富国银行 (Wells Fargo) 执行副总裁兼存款产品集团负责人 Ed Kadletz 说道。

发卡行、电子钱包和支付应用供应商可在2017年上半年访问 Visa Checkout 的开放式平台。

Visa Checkout的发展

Visa Checkout 是 Visa 公司史上发展最快的个人消费产品之一,目前已拥有超过1500万个消费者账户。在全球的16个国家和地区有成千上万的商户和超过1,400家金融机构合作伙伴支持Visa Checkout;它还将继续扩展至另外5个欧洲国家,并将于2016年底在印度投放。支持 Visa Checkout 的商户中不乏众多全球大型零售商户,如:百思买 (Best Buy)、Fandango、Gap、内曼马库斯 (Neiman Marcus)、必胜客 (Pizza Hut)、史泰博 (Staples)、星巴克 (Starbucks)、Rakuten、安德玛 (Under Armour)、维珍美国航空 (Virgin America)、Williams-Sonoma 和 zulily。欲查看完整的参与商户列表,进一步了解Visa Checkout 为商户、发卡行和消费者提供的裨益,请访问 www.visacheckout.com。