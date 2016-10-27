“2016年气候变化南南合作专题培训”在京举行

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 全球气候变化问题是人类迄今为止面临的规模最大、范围最广、影响最为深远的挑战之一。作为世界上最大的新兴发展中国家，中国一直是全球应对气候变化事业的积极参与者。

为加大支持力度，落实在巴黎气候变化大会期间宣布的中国应对气候变化南南合作“十百千”项目，由国家发改委主办、中国环境科学研究院清洁生产中心承办的为期10天的“2016年气候变化南南合作专题培训--应对气候变化碳减排途径与实施培训班”在京顺利举行。来自13个发展中国家的环保官员和技术专家来华参加培训，旨在分享我国应对气候变化和碳减排方面的有益经验和成功案例，帮助发展中国家提高应对气候变化的能力。



国际培训班学员参观高能环境企业展厅

此次国际培训从理论、技术、政策及实践等方面全方位讲解气候变化及碳减排相关内容，在课堂教学之外，还包括实地考察和座谈交流环节。10月26日，在中国环境科学研究院清洁生产中心的带领下，24位国际培训班学员来到高能环境学习交流。

高能环境执行董事长凌锦明致欢迎辞，向国际培训班的学员表示了热烈的欢迎。他指出，迎接气候变化带来的挑战需要国际社会通力合作、积极应对。南南合作是发展中国家团结互助、实现共同发展的重要途径，高能环境将大力推动低碳清洁技术的交流与合作，为共谋绿色低碳发展奉献自己的绵薄之力。

高能环境技术总监甄胜利重点介绍了中国的垃圾处理现状与碳减排举措，并结合气候变化专业领域前沿问题，以及中国在应对气候变化及节能环保领域的先进经验、技术、产品、设备等情况与学员进行了沟通和探讨。

通过培训，各位学员学习了中国在应对气候变化领域的有益探索，将为发展中国家相关领域的政策制定和实践提供参考，提高其应对气候变化的能力。作为业内国际环保培训的中国授课基地之一，高能环境将继续响应联合国可持续发展目标，践行国家“一带一路”战略，帮助发展中国家培养应对气候变化的业务和管理人才，为增强发展中国家的可持续发展能力和国际竞争力贡献力量。