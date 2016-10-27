Visa与英特尔合作提高互联设备支付安全性

英特尔与 Visa 将通过加密和身份验证技术打造物联网环境下更安全的支付流程

北京2016年10月27日 /美通社/ -- Visa公司（纽约证交所代码：V）与英特尔®近日宣布合作协议，为不断增加的互联设备 -- 从个人电脑到移动设备、从智能家电到可穿戴设备提供世界一流的支付和数据安全技术。随着商务贸易规模的扩大和复杂程度的提高，人们越发迫切地需要先进的、简单的、互联互通且便利的隐私和安全控制方式。在建立商务新形势的过程中，英特尔与 Visa 共同起到最基础的作用。按照协议，双方将进行合作，在英特尔芯片组中集成数据安全解决方案，帮助设备制造商在其产品中加入更安全的支付功能。

Visa与英特尔正在进行两大重要的合作：

1. 更加安全的物联网：英特尔与Visa共同合作，将 Visa 的加密技术与英特尔®交易用数据保护技术 (Intel® Data Protection Technology for Transactions) 集成，为商户提供更加安全的数据传递。通过合作，支付数据在具备加密功能的设备上进行传输时，若遭到黑客截获将立即实效。英特尔交易用数据保护技术将支持非传统支付渠道和场景，如电脑、手机和物联网设备。Visa 与英特尔计划将英特尔芯片作为可信任的硬件基础，并在该硬件之上构建Visa和英特尔提供的软件。

2. 改善的在线验证和设备验证：通过了解持卡人是否从已识别的支付设备购物，可以帮助商户和发卡行区分正常交易和不良交易。今日宣布的这项合作旨在将设备识别变得更加简单和可预测。通过在3-D Secure 验证流程中以安全设备码的形式提供硬件级别的数据，发卡行能够更加放心地批准低风险交易，或要求对可疑交易进行其他验证。该解决方案名为 Intel® Online Connect ，将植入第7代 英特尔®酷睿™系统，并支持当前版本的 3-D Secure 协议和 EMVCo 今年即将推出的2.0版协议。

“互联设备的崛起将快速扩展我们购物和支付所使用的平台，但这也为黑客提供了新的攻击点。”Visa 风险与验证产品部高级副总裁 Mark Nelsen 说道。“为了应对这一安全挑战，支付行业、技术和计算领域的参与方需要在一个新的层面上进行合作。通过与英特尔的合作，我们从最基础的硬件层面上确保下一代支付设备的安全性。”

“第7代英特尔酷睿处理器将带来万事无忧的在线购物体验，提供内建于硬件的安全性。”英特尔软件与服务集团副总裁兼平台安全部门总经理 Rick Echevarria 说道。“通过与 Visa 的合作，英特尔将继续在平台安全技术上推陈出新—例如英特尔®软件保护扩展 (Intel® Software Guard Extensions) 和 Intel® Online Connect ，进一步保护使用个人电脑进行网上购物这一最受欢迎的购物体验。”

英特尔在 Money20/20大会上展示了 Intel® Online Connect 带来的客户安全结账体验，将熟悉的在线支付扩展到在新的商户站点进行购买的场景 -- 这种情况下顾客没有账户，在结账过程中需要选择手动输入卡片信息。

关于Visa： Visa公司（纽约证交所代码：V）是全球支付技术公司，通过快速、安全和可靠的电子支付连接着遍布全世界200多个国家和地区的消费者、企业、金融机构和政府。我们拥有全球最先进的数据处理网络之一 -- VisaNet -- 每秒钟可以处理65,000多笔交易，同时保护消费者免受欺诈，并确保商户得到付款。Visa 不是银行，不直接向消费者发卡，也不向他们授信或设定利率和手续费。但是，Visa 的各种创新却能让金融机构为消费者提供多种支付选择，包括用于即时支付的借记卡、提前支付的预付费卡或事后支付的信用卡产品等。欲了解更多信息，请访问：www.visa.com.cn。

英特尔 (Intel)、Intel Online Connect、第7代英特尔酷睿系统 (7th Gen Intel Core systems) 和英特尔交易用数据保护技术 (Intel Data Protection Technology for Transactions) 商标属于位于美国和其他国家的英特尔集团所有。