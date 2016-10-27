丁香园访谈节目《健康中国面对面》探讨“私立医院靠谱吗？”

杭州2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016年9月，丁香园倾力打造的互联网视频访谈栏目《健康中国面对面》第一期 -- 中国人养老破局完美收官。节目中三位院长和大家分享的养老机构选择窍门，各地网友深表受用。节目视频点击量突破150万，同期微博养老话题也形成热议，攀升话题榜前三。

10月25日，丁香园《健康中国面对面》诚意推出第二期院长对话节目：私立医院靠谱吗？

话题上线之前，丁香园就“私立医院靠谱吗？”在广大老百姓和医护工作者中发起调研。其中，面向大众的调研结果显示：超过半数的网友表示没有去过私立医院看病，不去的最主要原因是担心不正规，以及对其医疗技术的不信任；去过私立医院的大众主要考虑是其离家近，且服务好。整体调研结果表明，医疗技术是判定大众是否会去这家医院就诊的最首要因素。

其实在过去很多年，部分私立医院确实存在着小乱差，甚至有假医、假药、虚假宣传忽悠老百姓等现象，给私立医院带来严重的信任危机，也给整个行业带来非常不良的影响。

环顾我国现在的医疗大环境，大的公立医院一床难求，从排队、挂号，再到检查，常常耗费大半天时间，耗费太多精力。私立医院虽然在数量上超过了公立医院，但诊疗人次仅占整体的5%。作为我国医疗服务的重要补充力量，国家近年也一直在鼓励社会资本办医，以缓解百姓“看病难”、“看病贵”。

于是，选择一家好的医院，尤其是学会甄别靠谱的民营医院就变得很有必要。

丁香园《健康中国面对面》栏目第二期，邀请到了三位国内知名医院的高层领导：长春嘉和外科医院的丁明星院长、广州复大肿瘤医院的牛立志院长，以及杭州美中宜和妇儿医院的霍大志总监。就医疗机构的选择，三位医院高层进行了深度分享。

节目精彩看点：

Q1：患者很少走进私立医院的原因是什么?

当前私立医院数量虽多，但良莠不齐，某些不良事件更是导致民众对私立医院整体贴上了“不诚信”的标签。2016 年5月的魏则西事件，使莆田系私立医院被大众舆论口诛笔伐，以至于很多人对私立医院谈虎色变。

院长们认为患者有看病需求时，首先想到的是谁可以把病治好，而不是机构性质是公立还是私立。医疗技术还是所有病人选择医院所放在第一位的要素。改变私立医院在大众心中的“不诚信”印象，要靠过硬的技术、优质诚信的服务、合理的收费和卓越的口碑共同完成。

Q2：私立医院有好医生吗？

私立医院尤其是专科医院，想要做大做强做好，变得靠谱，医疗技术是首位的，这就必须要有具备专业技术的医生团队。此前丁香园就人才流动问题做了深度调查，6000名医务工作者的答复表明，制约医生走入私立医院的最主要的原因是“编制”。

《健康中国面对面》第二期节目中，院长们表示，虽然私立医院不能够解决编制问题，但是在学术平台打造、员工人文关怀等方面都做得很突出。通过这些方式，既吸引了优质医生，又能留住人才。

Q3：如何选择一家靠谱的私立医院？

1. 观察广告

小广告满天飞的医院，多为没有竞争力的医院，选择时应多加慎重。

一般的医院都有网站，一些不靠谱的私立医院网站通常最明显的特点就是主打各种“技术”，点进去就弹出来各种 QQ 咨询框，推荐各种所谓的“专家”，这个时候大家就要多留个心眼。

2. 询问价格

在进行费用沟通时（尤其是在电话询价过程中），对方表达上含糊其辞，则说明极有可能是一家不够正规的私立医院。治疗后的费用，也许远远超出电话里的承诺。

3. 咨询医生朋友

医生是最懂医疗环境的人群之一，如果身边有医生朋友，向他们请教有关私立医院的资质和技术能力，无疑是再好不过的选择。

4. 参考口碑

咨询身边的亲友，或是一些在私立医院进行过治疗的熟人，他们对相关医院的评价，都是值得我们参考的意见。

从以下几个侧面来了解是否是靠谱的私立医院：

医院的高层领导本身是学医或者有医疗背景也显得尤为重要；

医院有固定的办院场所；

医院有自己的人才培养机制，有学术研究氛围；

医院的办院时间越久，可信度越高；

好的医院经得起时间的打磨，不靠谱的医院会被时间所淘汰。

无论是公立医院还是私立医院，医疗技术才是核心竞争力。医学是有局限的，在进行选择的同时，要客观理性地面对，选择合适自己的才是最好的。

完整的观看节目请点击：机构调研视频http://h.dxy.cn/healthchina/hospital/list?issue=2，院长对话视频http://h.dxy.cn/healthchina/talk2 。