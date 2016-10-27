用人工智能打开“视频+”时代，大华股份北京安博会成网红

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月25日-28日，安防行业年度盛典 -- 安博会在北京召开，全球安防市场一年一度最大规模的技术展示、交流合作和意向采购都将在这里发生。行业龙头大华股份在24日正式发布“视频＋”，这意味着大数据、云计算和人工智能将齐上阵，带领整个产业从智能硬件提供向基于人工智能的数据服务质变。这种变化将深刻影响社会管理模式，也因此关系到老百姓的生产生活。

“视频＋”让社会管理效率更高，社会安全感更强

“视频＋”是一种视频为主的多物联感知信息技术体系，也是以满足各行业领域应用为目标的视频内容提供与服务能力。我们在城市各街头角落看到的摄像头，它们所产生的视图数据，在“视频＋”时代只是整个社会管理体系中很小的一环，包括传感、音频、环境等数据都将在一个更隐形更强大的城市大脑中，被云、大数据和人工智能转化为数据服务能力。这种城市大脑系统的自我学习能力是惊人的。比如，现在马路上开的车，对摄像头来讲几乎是“透明”的，不仅能抓拍到车牌号、超速、违停、非法变道等，还能拍出驾驶员有没有系安全带，有没有打电话，有没有贴年检标，有没有凹痕，有没有挂吊坠，有没有放纸巾盒……更厉害的是，还能判断出，车主有没有犯罪前科、有没有酒驾前科、有没有吸毒前科、是不是来自高危区域，甚至主要家属和社会关系人的相关情况……

“视频＋”除提供车辆数据服务之外，针对人的管理，我们的每一张脸，每一个人，在摄像头面前，都可以被感知到非常多的信息，比如性别、年龄，有没有戴眼镜，是不是穿短袖……这些能力都依赖于“视频＋”赋予城市智能管理体系的学习能力。依靠这种学习能力，任何被锁定的嫌疑目标人员，一举一动都将被重点关注，以目标为核心的时间、空间、关系人、关系车、事件将形成档案，一旦目标在某个新的空间，准备进行超过设定阈值的动作，就会被迅速控制或制止。这其中的阈值设定就是来自大量的数据冲洗和自我学习，而且未来系统会越来越智能甚至自主，“视频+”的出现，意味着我们在好莱坞大片中看到的保护社会安全的全球天眼网络将会成为可能。目前，这些城市人、车数据已经开始被充分用来打击犯罪、维护治安、治理交通和服务民生。“视频＋”会让社会更有安全感，同时时刻影响着我们生产生活的方方面面。

“视频＋”同样关注食品安全等民生问题

“视频＋”面向更细分行业，数据将更好的用于可视化管理以及业务流程的支撑。比如在食品安全管控和溯源方面，刚兴起的二维扫码信息溯源已展现诸多弊端。尤其是活禽食品，其从养殖地到供应市场的距离是很长的，屠宰、运输、上市过程都有被掺假的可能，另外在养殖地，活禽的饮食和生长环境也是影响最终餐桌安全的重要因素。为整个活禽产业链搭建这么一个基于视频为主要物联信息的可视化管控系统，在每个关键节点都能为监督和管理部门提供直观数据凭证，在有效保证货真并健康的食品流入市场的同时，通过对草场、物流、终端消费等产业链相关数据的联动，可以为环保、交通等职能部门，也能为物流运输、商业投资等商务需要，有限地提供数据服务，让相关政府与商业系统运转更加科学高效。在厨房，“视频＋”能为“透明厨房”系统提供从视频到温度、气味、声音等更丰富的信息感知数据，让食品安全管控系统产生更多的价值。

同时，在教育、农业、家装、物流、园区等社会各行业领域，“视频＋”带来的数据服务也将全面指导和保护我们的社会迈向更加智慧、高效、安全的未来。