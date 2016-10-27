Enea（瑞典宜能）收购网络智能软件专家Qosmos

用于不断增强下一代网络处理能力

瑞典斯德哥尔摩2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016年10月24日Enea已签署一项收购Qosmos公司的协议，Qosmos是一家在IP流量分类和网络智能领域处于领先地位的全球性智能技术公司。总收购额约为5270万欧元，通过现金和银行贷款方式支付。Qosmos总部位于巴黎，2016年的预计销售额约为1420万欧元。

本次交易需经法国政府主管部门批准，有望于2016年12月初完成。

“我很自豪地宣布，这次高度互补性的收购极大地扩展了我们的产品组合。两家公司的合并会使我们双方的客户受益，开辟全新的细分市场，并加速Enea全方位的积极发展，同时保持一个健康的利润率。”Enea 总裁兼首席执行官Anders Lidbeck说道。

Qosmos是基于深度包检测技术（“DPI”）的网络智能（Network Intelligence）软件供应商，在全球市场上占有最大的份额。该公司的软件能够以可视的形式提供详细的实时流量，是诸如移动流量管理、网络安全和网络分析等应用的关键组件。其主要用户是网络设备提供商、软件厂商和系统集成厂商，目标市场则是电信、安全、B2B、B2C和政府部门等看重实时网络数据的领域。全球有100多个电信网络都采用Qosmos的解决方案。

网络智能与IP流量分类始终会在下一代虚拟网络节点和功能中起到核心的作用。例如，Qosmos已成功地展示了电信运营商是如何利用实时流量分类来自动生成开放和虚拟架构下的任意类型的服务组合。总之，Enea和Qosmos组成了软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）领域的强强联手。

“我很高兴能与在我们毗邻上享有盛誉的大型知名组织Enea合作，”Qosmos首席执行官Thibaut Bechetoille说。“在新型的虚拟化网络中，应用意识对于操作人员为其客户提供新的、更加个性化和更加安全的服务至关重要。这一联合企业的正确定位就是在这次重大的产业转型过程中提供产品和服务。”

关于Qosmos的关键数据和事实

Qosmos是IP流量分类和网络智能技术市场上领先的软件供应商。该公司为那些将实时应用可视化内嵌在其产品中进行流量优化、服务链接、服务质量、分析、网络安全等的供应商。

90多名员工

成立于2000年，自2006年以来一直是网络智能软件市场的领导者，总部设在巴黎，区域办事处分别位于美国硅谷和新加坡。

收入：2016年1420万欧元（预计）

主要产品：ixEngine，市场部署最广泛的DPI引擎

客户类型：电信、网络和安全行业的供应商

Qosmos是一家由风投公司Alven Capital和Draper Esprit、世界最大的市场研究公司GfK集团和公大众投资银行Bpifrance支持的私人控股公司。

更多关于Qosmos的信息，请参见www.qosmos.com

更多财务信息

在大约5270万欧元的总收购价中，大约1630万欧元为现金净额和约当现金，其余3640万欧元左右为企业价值。本次收购的资金来源为库存现金和1.65亿瑞典克朗银行贷款。双方一致同意，1000万欧元的收购价采用交易结束后24个月支付的延期付款形式。

对于2017年，Enea预计本次收购的EPS（每股利润）是盈利的，而EBIT（息税前利润）率略有冲减。

相关的政府审批正在进行中，预计本次收购将于2016年12月初完成并合并到Enea集团，因此，对整个2016年的收入和利润的影响是很有限的。

关于Enea

Enea是网络软件平台及世界级服务供应商，其愿景是帮助客户开发互联世界内的神奇功能。我们致力于作为开源社区的主要贡献者与客户和领先的硬件供应商合作，开发和强化最佳的软件解决方案。全球每天有30亿人都在众多层面的大量应用中依赖我们的技术，包括电信、汽车、医疗和和航空电子设备。我们在欧洲、北美和亚洲都设有办事处，并在纳斯达克斯德哥尔摩上市。欲了解详情可访问网站www.enea.com 并发邮件至 info@enea.com 与我们联系。

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