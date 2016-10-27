关注药品安全，与世界医药包装中国展共筑“防火墙”

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 伴随着全球经济的逐渐复苏以及科技发展所带来的产业升级改造，注重药品质量、安全和有效性的企业正获得更加广阔、公平以及有利的发展环境。世界医药包装中国展 (InnoPack China 2017) 作为亚太地区医药包装与给药系统行业的旗舰展会，将于2017年6月20 - 22日再度强势登陆上海新国际博览中心，并联合国内外一线包装设备及材料企业为药品生产厂商带来一系列优质创新产品及一体化解决方案。



2016展会现场观众云集

提升包装线自动智能化程度，降低产品包装污染风险

目前，许多国内的中小型药厂在包装流程上基本还是采用人工操作，众多的操作人员不仅不能保证包装的统一性和稳定性，而且会带来包装污染的风险。同时，伴随着 GMP 认证审查的推进以及医药生产企业对于生产率大幅提升的需求，自动化、智能化的药品包装机械无疑将成为未来药厂改建中不可忽视的改造重点。以 Multisorb、KYP、SKY、大森长空、双鹤、春光等为代表的大批国内外知名药品包装设备企业都在自动化、智能化的道路上取得了亮眼的成绩，并已确认将于2017年携优势产品登陆展会。



中外专业买家齐聚InnoPack

聚焦药包材及药用辅料升级，夯实药品安全性基础

CFDA 药包材药用辅料与药品关联审评审批制度的落地实施，进一步明确了制剂企业在市场中的主体责任，药品生产企业对包材的质量、技术、工艺、风险控制等方面提出了更高的要求。目前，药包材及药用辅料行业的国内外领军企业，SANNER、Bormioli、RENOLIT、环球印务、力诺、宁波正力、益青胶囊、四川汇利等都已确认将携全新产品隆重亮相 InnoPack China，与展会共同携手迎接全新的挑战，把握前所未有的机遇。



创新产品展示秀及探索之旅

优化给药系统及配件设计，提升患者用药安全性及有效性

给药系统及配件作为医药工业的重要组成部分，对于推进药品上市、确保药物的安全性、有效性以及患者对于药物的依从性上发挥着重要作用，在全球范围内正受到越来越多制药企业及医疗机构的关注和重视。以SCHOTT、OMPI、SGD、Nipro、West、Aptar、YPSOMED、H&T Presspart、Hoffmann Neopac、Nemera、山东威高、双峰玻璃、山东药玻、沧州四星、湖北华强、力诺玻璃等为代表的给药系统及配件专家将再次聚首2017 InnoPack China 展会现场，一场属于给药系统及配件行业的强强对话即将展开。

2017年世界医药包装中国展将继续立足全球价值链视野、结合世界医药产业的发展现状，为包装设备及材料企业及药品生产厂商带来一场兼具实用性及前瞻性的行业饕餮盛宴。同时，也欢迎有志于推动中国医药包装产业发展的企业随时加入。

更多展会信息敬请关注：www.innopackchina.com 或官方微信: CPhI-China。



二维码

2016世界医药包装中国展现场回顾：

由欧洲博闻展览咨询有限公司 (UBM EMEA) 和中国医药保健品进出口商会 (CCCMHPIE) 主办，上海博华国际展览有限公司 (UBM Sinoexpo) 协办的“2016世界医药包装中国展”于6月23日在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。

为期3天的2016 InnoPack 展会在展商数量、观众数量以及同期活动等方面再次取得了新的突破。与同期“第十一届世界制药机械、包装设备与材料中国展 (P-MEC China 2016)”、“第十六届世界制药原料中国展 (CPhI China)”以及 FiAC 食品系列展联袂打造一站式采购平台，观众总数攀升至70,564人次，再创历史新高，而其中海外观众更是来自119个国家及地区，较2015年提升了13%，进一步奠定了 InnoPack China 展会的国际地位。