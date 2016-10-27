THOMAS SABO品牌推出饱含真切情意的精美首饰礼品

德国佩格尼茨河畔劳福2016年10月27日电 /美通社/ -- 真爱的标志：在盛大节日即将来临之际包含情感的精美首饰品能够为爱人带来最美好的惊喜和无尽的愉悦。特别是 THOMAS SABO 品牌 Glam & Soul Diamonds 系列和 Triangle Diamonds 系列中镶嵌有经刻面处理的钻石的戒指、手链和项链堪称传递真挚爱意的完美礼品。从经典的真爱标志直至现代的三角形诠释的精美设计透射出令人无法抗拒的魅力，彰显出奢华高贵的质感。



(图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161026/432719)

Watches 系列堪称情侣之间理想的馈赠佳品。Glam Spirit 女表具有酒红色表盘和高贵的玫瑰金色表带，可为佩戴者增添迷人的光芒。Rebel Spirit 系列男表以及新款的 Rebel Spirit 计时器手表拥有新颖的彩色条纹不锈钢密织表带，可完美烘托出佩戴者尊贵脱俗的气质。

Charm Club 系列中各款精致的作品以顽皮可爱的风格为这个寒冷的季节增添了浓郁的迷人风情：小天使、雪花和甜美的心等造型可搭配成为个性化的项链和手链组合。