ADI公司携手ARM共同提升物联网连接器件的安全性和能效

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)，近日宣布与 ARM 携手合作，共同打造一系列超低功耗微控制器 (MCU)，以实现安全性和能效更高的物联网 (IoT) 器件。ADI 公司将其创新的超低功耗混合信号技术结合采用 ARM TrustZone™ 技术的新型 ARM® Cortex®-M33 处理器，旨在解决功率受限的物联网应用中不断增长的数据安全需求。随着世界的联系变得越来越紧密，确保每个节点的安全性是促进物联网应用发展的关键。

“我们很高兴与 ARM 公司展开合作，共同致力于提供适用的超低功耗 MCU，以便在节点本地实现更复杂的算法和更高级的智能。”ADI 物联网平台部门负责人 Mark Cox 表示，“ADI 下一代基于 Cortex-M33 的物联网产品融合了我们广为人知的领先能效技术[1]，以及保护我们的客户及其终端用户的高可靠性安全架构。IoT 器件设计人员再也无需为了满足效率要求而牺牲产品的功能性或稳健性，因为，无论是远程健康监测和可穿戴设备，还是工业自动化和智能城市，ADI 的 Cortex-M33 MCU 都具备整套安全性和可靠性，这对于 IoT 应用至关重要。”

“大规模的物联网部署依赖于一系列安全、高效节能并且易于管理的多样化智能设备。”ARM 公司 CPU 和媒体处理部门总经理 James McNiven 表示，“ADI 公司在混合信号和精密模拟技术方面的专长与新型 ARM Cortex-M33 处理器和 ARM CoreLink™ SIE-200 系统 IP 实现了互补。通过我们的组合技术所实现的一系列新型 MCU 将为物联网器件设计人员提供更佳的选择。”

Cortex-M33 处理器基于 ARMv8-M 架构，采用可靠的 TrustZone 技术，通过处理器的内置硬件保证可信应用和数据的安全。ADI 公司现有基于 Cortex-M 处理器的超低功耗 MCU，在工作模式下的功耗小于 38uA/MHz，在待机模式下小于 750nA。下一代使用 Cortex-M33 的 MCU 将使能效提升到更高水平，并且提供更多的片上系统级安全功能。

ADI 近期收购了 Sypris Electronics LLC 的网络安全解决方案 (CSS) 业务，这一举措表明 ADI 致力于物联网安全，同时增强了其提供高度稳健的“节点到云”解决方案的实力。

关于 ADI 公司

Analog Devices, Inc.（简称 ADI）始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案，凭借杰出的检测、测量和连接技术，搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁，从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览 ADI 官网 http://www.analog.com/cn/index.html

欲浏览官方网站上的 ADI 新闻，请访问：http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases.html

欲订阅 ADI 公司的每月技术杂志 Analog Dialogue《模拟对话》，请访问：http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

更多有关产品信息，请致电亚洲技术支持中心：400 6100 006，或发送邮件至 china.support@analog.com，也可点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices，或通过手机登录m.analog.com 或 http://www.analog.com/cn/index.html 了解最新产品等信息。

更多 ADI 产品及应用视频，请访问：http://videos.analog.com/category/chinese/