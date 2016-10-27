锦江国际酒店亮相ITB Asia 顺势拓展海外市场

新加坡2016年10月27日电 /美通社/ -- 近日，锦江国际酒店亮相于10月19日至21日在新加坡举行的亚洲国际旅游交易会（ITB Asia 2016）。ITB Asia是亚洲规模最大的旅游行业交易会之一，今年吸引了73个国家的760多家展商参会。锦江国际酒店管理有限公司再度携成员酒店参会，与来自全球的优秀企业和行业精英进行了深入的交流，并探讨合作。



锦江国际酒店代表合影

展示最具特色的酒店资源

锦江国际酒店此次带来了饱含历史底蕴的经典系列、尊贵典雅的豪华系列及时尚简约的商务系列酒店，包括旗下上海锦江饭店、上海新锦江大酒店、上海国际饭店、上海虹桥宾馆和上海建国宾馆。

上海锦江饭店是一家著名的五星级花园式饭店，独特的近代建筑群被定为上海市级文物保护单位，自1951年正式营业以来，饭店已接待过100多个国家的500多位国家元首和政府首脑，几乎囊括半个世纪中所有的世界级风云人物。上海新锦江大酒店是豪华五星级商务酒店，接待过360多位国家领导人和社会名流，深受海内外宾客青睐。上海国际饭店是开业于1934年的经典老饭店，曾享誉“远东第一高楼”达30年之久，饭店坐落于上海大地原点，为宾客提供豪华舒适的客房和独具特色的美食。上海虹桥宾馆和上海建国宾馆均是四星级商务酒店，分别坐落于虹桥枢纽地段和繁华商业区徐家汇的中心，酒店完善的设施配合城市发达的交通网络，非常适合商务出行。

以国际化视野推动酒店发展

亚洲国际旅游交易会作为重要的国际性专业交易展会，已经成为亚洲地区的行业风向标和信息交流窗口。锦江国际酒店管理有限公司市场营销总监蔡维华先生表示：“作为全球知名的旅游交易平台，ITB Asia为我们提供了与商旅、会展方面的国际买家洽谈合作的良好交流机会。未来，锦江国际酒店将借鉴国际先进经验，进一步拓宽国内外市场布局，着力形成打通国内、国际的全系列酒店品牌体系，从而更好地满足日益多样化、个性化的市场消费需求。”

据全球商务旅行协会（GBTA）预测，中国的商务旅行支出将在2016年超越美国，成为全球最大的商旅市场。上海正在建设国际金融中心和国际航运中心，国际性商务交流日益频繁。同时上海也是中国最热门的入境游目的地之一。在ITB Asia 2016上亮相的锦江国际酒店旗下酒店全部位于上海，借重点区域的优势撬动海外市场机会，体现出锦江国际酒店对自身资源和市场机会的认真考量。