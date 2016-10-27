安信地板入中国顾客满意度指数行业榜首

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 近日，第二届中国顾客满意指数(China Consumer Satisfaction Index，简称C-CSI)在京发布，凭借在家居服务领域的出色表现，安信实木地板荣获地板行业的消费者满意度第一名，强化复合地板列第二位。对于任何企业而言，客户的满意都是最佳的褒奖，安信荣获2016中国顾客满意度指数第一实木地板品牌，又一次得到消费者与业界的认可。

连续畅销，安信地板实木品类保持行业领先地位

中国顾客满意指数(China Consumer Satisfaction Index，简称C-CSI)是中国首个全品类顾客满意度评价体系，由中国领先的品牌评级与品牌顾问机构Chnbrand实施，2015年首次推出并获得了工业和信息化部品牌政策专项资金的扶持，具有极大的权威性。

本次调查选取占主流地位的品牌进行严格的评选，调查区域覆盖全国35个城市，随机抽样15岁到60岁之间的常住居民，总样本数量为16940个，调查覆盖148个细分行业，涉及被评价主流品牌6500余个。

在营销领域，高顾客满意度会带来高顾客忠诚度，高顾客忠诚度可以带来更多的商业回报。安信地板实木类销量连续在多个市场保持领先，在全国31个省市传统渠道均有布点铺货，并在美日韩、巴西等国进行了布局。2016年，安信地板在一系列创新主题营销活动的配合下，国内销售量稳步增长。



安信地板入中国顾客满意度指数行业榜首

秉持匠心精神 安信“多管齐下”搏得消费者芳心

安信地板多次斩获消费者满意度第一的殊荣，关键在于历年来秉承为消费者提供最优质产品的理念，在22年“专心治木”的匠心精神下，推出了不少创新举措获得消费者青睐。

安信董事长卢伟光表示，在消费升级的大环境下，安信将更加注重通过“营销创新”和“产品创新”两个篮子来赢得消费者的认可，维持品牌活力和持久竞争力。今后，安信将继续按照“一核多元”的健康品质家居发展思路，把消费者、媒体生态、IP内容生态、销售渠道生态等不同品牌生态融合在一起，把安信打造成消费者认可、满意和喜爱的品牌，引领地板品类持续增长。

自成立22年来，连续成为上海著名商标品牌的安信，努力为消费者带来安全高品质的地板产品，贴心入微的服务，营造更健康的家居生活。安信，值得顾客信赖的地板品牌。