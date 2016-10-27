2016 Medtec中国展盛大开幕，医疗制造圈内精英齐聚一堂

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016 Medtec中国展暨第十二届国际医疗设备设计与技术展览会10月26-28日在上海世博展览馆3号馆拉开帷幕。

本届展会展出面积14,000平米，汇聚了来自23个国家和地区的300多家参展企业，其中50多家企业首次亮相。集中展示了医疗器械研发和设计、原材料、管件积压和加工、零部件、电子组件、线材、制造设备、表面处理、自动化生产、包装和消毒，以及测试检验设备等21大类别的新产品、新技术和新服务。



2016 Medtec中国展展会现场

展商新品首发，医械创新尽在Medtec中国展

本届展会有50多家参展企业首次亮相Medtec中国展，包括好乐紫外技术贸易（上海）有限公司、CRI、昶联金属材料应用制品(广州)有限公司、天津斯迈利科技有限公司、宁波创导三维医疗科技有限公司、IMSTec GmbH、杭州安诺过滤器材有限公司等企业，他们携带了全新的产品和技术首次亮相Medtec中国展。Visicon将展示Sierra视觉缺陷检测系统，这次展会专注于计量和检测工具，给公司提供了一个平台来展示专利技术柱型复杂的医疗设备 -- 比如支架和心脏瓣膜，在线性扫描相机下渲染高分辨率图像进行分析，Medtec展会是Visicon第一次将Sierra平台推向中国医疗器械市场。

国际先进的医疗器械自动化设备集中亮相，观众络绎不绝商机无限

迈得医疗工业设备股份有限公司、厉登自动化科技（上海）有限公司、东莞松湖塑料机械股份有限公司、戴维斯－标准有限公司、FOBA Laser Marking + Engraving (ALLTEC GmbH)、米克朗工业设备（上海）有限公司、上海点键科技有限公司等多家参展商也将各自先进的医疗器械自动化设备带到本届Medtec中国展现场。

2016Medtec中国展同期“创新技术论坛和法规峰会”首日开讲，备受听众竞相报名参会的法规峰会A：中国医疗器械法规更新与应对座无虚席。上海食品药品监督管理局监管处处长林森勇讲解了医疗器械企业如何应对不断变化的法规监管要求，NAMSA临床总监万芳则分析了中国医疗器械临床试验法规更新及趋势，此外阜外心血管病医院、美诺医疗、迈瑞医疗的演讲嘉宾也在场分享经验，帮助听众排忧解难。另一场技术论坛A也同时开讲，北京市医疗器械检验所副所长胡广勇、上海交通大学医学院附属第九人民医院教授汤亭亭等骨科器械专家讲解了骨科产品的标准、检验与测试，骨科产品的标准、检验与测试等主题，会议探讨了关于骨科植入物的器械设计与创新及未来发展趋势。

由知名咨询公司波士顿、Frost & Sullivan和L.E.K的医疗器械市场分析报告也让听众了解到最新的医疗器械市场行情，为来年的企业发展未雨绸缪。



2016 Medtec中国展会议现场

为促进本土的医疗器械生产企业技术发展提供思路和条件。本展会致力于医疗器械研发与生产技术领域搭建高质量的产学研交流平台，不断为观众提供医械创新新技术和设计理念，启迪思维开拓思路一直是Medtec中国展不懈追求的目标，为此设置的展商技术主题演讲和技术研讨会为参展企业和观众提供了技术展示和交流的桥梁。今天，3D打印弹性透明心血管测试系统、高端医用塑料的应用 -- 台化医疗级PP、ABS、PC、美国TA仪器最新Durapulse SGT支架疲劳测试系统等展商的演讲吸引了大量听众认真聆听。瓦克医用硅橡胶技术研讨会分析了新型医用硅橡胶在创新领域的应用以及瓦克ACEO 硅胶3D打印介绍等主题。

更多今日亮点

全球医疗设计卓越奖MDEA展示区，展示了2016年 获奖产品 ， 让观众从今年的医疗器械优秀设计奖获奖产品看当今的设计趋势，这些趋势包括改进患者感受、医护大众化、有效使用数据等。

获奖产品 让观众从今年的医疗器械优秀设计奖获奖产品看当今的设计趋势，这些趋势包括改进患者感受、医护大众化、有效使用数据等。 3D打印第一人颜永年率江苏永年激光成形技术有限公司及其它3家国内行业翘楚企业在3D打印专区展示多台先进设备。

展会为期3天，亲临现场尽享精彩商业机遇。

了解更多展会信息请访问Medtec中国展官方网站：www.medtecchina.com 或扫描二维码关注微信。