众投天地：明确监管促进股权众筹行业良性发展

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 目前，众投天地累计为236个项目成功融资，融资金额愈4.4亿，平台积累了大量的合格投资人，继续领跑消费领域股权众筹。

近日，15部委印发的《股权众筹风险专项整治工作实施方案》（下称“《方案》”）再次重申了股权众筹的特征 -- 公开、小额、大众。《方案》针对目前互联网股权融资存在的突出问题，以促进互联网股权融资规范发展为主要目标，将互联网股权融资活动纳入整治范围，明确了整治目标和原则、整治重点和要求、职责分工和时间进度安排。

众投天地认为，明确的监管可以促进行业良性发展，也让一开始就不打擦边球、认真服务客户的平台，有更良好的发展空间。一些平台认为监管没有明令禁止，就可以尝试和突破底线，这些平台未来会面临业务转轨和调整。

众投天地自成立之初就响应北京市证监局的建议，积极与中国证监会的场外交易系统筹备股权登记的试点对接。逐步实现签约、支付、备案的自动化、正规化和安全化。第三方支付使用新浪支付，新浪支付的安全性更高、用户体验更好，且余额可享受类似于余额宝的收益。电子合同采用中国云签，中国云签是国内承担了国家电子缔约安全保障服务平台的综合试点公司，其电子合同可以完全取代纸质合同效力。众投天地还在行业内率先引入保险机制，与中国人保合作，对融资项目（实体店铺）进行投保，这是众投天地在项目风控层面又一次创新，走在股权众筹行业的前列。

不同于很多股权众筹平台什么行业、什么地区都做，众投天地走“小而美”的路线，凭其在品牌实体连锁领域的专注和风控等方面的专业，在众多股权众筹平台中脱颖而出。

众投天地专精酒店餐饮等领域，及北上广深和省会城市的项目，做行业垂直及地区垂直，这其实可以解决多个问题：第一，平台更容易积累经验、培养人才，在垂直方向做出口碑，从而获得项目和投资者的广泛信赖；第二，可以减少平台运营成本，提升平台运作的整体效率，使运营管理系统化，可以为用户带来更好的体验；第三，就垂直方向设置专门的产品形态及业务模式，适应不同行业、不同地区专门的融资环境，满足具体的融资需求。

众投天地团队在酒店和餐饮领域的投资及管理方面都有丰富的经验，平台项目以北、上、广、深一线城市及省会级城市的优质连锁酒店、公寓等物业资产为主。这类资产有着现金流水旺盛、经营稳定、管理标准、收入可预测性强等明显优点。

众投天地的专注及绝不打“擦边球”的态度，使得众投天地可以更好地服务项目方和平台合格投资人。让项目方与投资人建立起有效链接，有效撮合消费者与品牌的情感沟通。众投天地一方面帮助实体店打造新的消费场景、改善消费服务体验，提高品牌影响力和实现精准营销，同时也进一步提升了消费者的参与感和认同感，增强其消费投资热情。

众投天地积极探索建立完善的股权投资退出渠道，努力实现众筹资金的银行存管与监管，让平台终端移动化，使运营管理系统化，坚持风控为第一诉求。把成熟的项目推荐给大众投资人，让他们扶持成熟品牌的单店发展，这也符合大众创业、万众创新的理念。众投天地实际上也帮助了一部分人可以更加稳健的创业，在他们创业过程当中，又使得大众投资者获得收益。正是这种双赢的模式及对品牌连锁店铺的专注，使众投天地越来越受投资人和品牌方的认可。