banquanbaohu.com上线 云莱坞助推互联网版权保护“二次革命”

banquanbaohu.com上线 影视作品版权保护进入全新时代

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016年10月，国内最大的影视版权在线交易运营平台“云莱坞”将全面推出基于 DCI 体系的在线数字版权保护服务平台 www.banquanbaohu.com。



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云莱坞是 DCI (Digital Copyright Identifier) 体系在影视产业剧本版权在线交易这一垂直细分领域的标准示范应用单位，DCI 体系是由中国版权保护中心以版权公共服务为核心的完全自主创新的具有国际领先水平的互联网版权治理新体系，目前，DCI 标准已经作为版权行业标准正式颁发实施。云莱坞将依托 DCI 标准的应用实施，以 www.banquanbaohu.com 为基础，建立影视剧本版权基础信息库，在影视剧本版权登记、合同备案及其他DCI体系方面进行全面的应用。

通过 www.banquanbaohu.com，广大写作者与著作权人将可以个人身份注册、登录平台并操作完成原创数字作品版权登记。按照数字作品版权登记的规范要求提交真实完整的申请后，7 - 10个工作日即可完成登记，用户可以获得唯一的作品版权标识 DCI 码、DCI 标并颁发数字作品版权登记证书。整个过程中，费用由云莱坞负担，不向用户收取任何费用。

www.banquanbaohu.com 的上线，标志着我国 DCI 体系在影视产业领域示范应用已经展开，影视版权保护进入了全新时代。

助推互联网版权保护“第二次革命” 树立网络版权治理新秩序

中国版权保护中心数字作品版权登记部（技术部）主任张建东介绍：目前，互联网版权保护处于第二次大的变革时期。

随着我国经济的快速发展，互联网版权产业依托国家版权法律制度，利用新媒体技术，通过商业模式创新，迎来了蓬勃发展的新机遇。

互联网版权产业的出现，改变了传统版权保护依托作品介质，通过对作品介质的管理实现版权保护管理的模式。数字版权产业发展初期，网络版权保护与管理简单沿用用传统版权保护思维，利用 DRM 的加解密技术和事后纠纷处理机制，并不能真正适应移动互联网时代数字版权保护的特性。

与此同时，信息网络传播技术及应用的快速发展，也给版权管理保护提出了许多新的课题。其中，互联网版权领域纠纷频发、授权不畅、维权困难等问题早已是业界对互联网版权问题的共识，这也是中国版权保护中心研发 DCI 体系的初衷之一。

DCI 体系 (Digital Copyright Identifier) 是中国版权保护中心的自主创新，主要具有数字作品版权登记、版权费结算认证和侵权监测快速维权三大核心功能。通过 DCI 体系，可以形成有效的确权、授权及快速维权机制，形成版权产业链条的良性利益分享机制，促进行业良性生态的形成。

“DCI 体系是互联网的基础设施和战略资源。”张建东说，“作为一个互联网版权的基础架构，DCI 体系建支持构建各个场景下的版权服务，以 DCI 体系为支撑的版权登记确权、版权交易、版权费结算、版权监测取证、版权快速维权、版权资产管理等服务，将形成全场景化的 DCI 业务体系。针对性体系化地解决了互联网版权的确权、授权与维权问题，为许多与版权相关的行业带来了改变。”

“DCI 体系以‘为著作权人服务’为宗旨，联合各方，既维护了著作权人的合法权益，又提升了他们遵守法律法规，自觉承担起加强版权保护、维护网络安全、参与网络治理责任的积极性。用技术的手段帮助我国版权保护迎来了新秩序时代。”张建东这样说。

权威、高效、免费的版权保护服务 搭建一键式版权保护平台

“做出版这么多年来，我从未见过一位作者在把书稿给我时已经做了著作权登记。”云莱坞创始人兼CEO、资深图书出版人吴又说。

“依托我们云莱坞与中国版权保护中心创新的 DCI 体系的合作，www.banquanbaohu.com实现在线数字作品版权登记，登记周期也从30个工作日缩短为7-10个工作日。大大节省了广大写作者群体的时间成本与经济成本，降低了版权保护的门槛，提升了版权保护的效率 -- 权威、免费、高效。

“ www.banquanbaohu.com 上线后，影视版权开发周期更短、效率提高，创作者收益加速。这样将更加促进创作者以积极的心态进行创作，形成良性循环。”吴又说。

吴又将 www.banqunbaohu.com 比作写作者真正的版权价值实现和版权保护之家。通过云莱坞平台，写作者可以一键完成“版权确权、版权交易、版权保护”。这个过程中，云莱坞不收取写作者任何费用，确权费用完全由云莱坞承担。

“版权保护、交易、维权，是写作者的三项基本权益。云莱坞自成立之始，一直致力于保护影视创作者的权益。借助互联网，我们一直把创作者最基本的需求免费化、开放化，希望以商业的方式完成公益的行为。”吴又说。

“'www.banquanbaohu.com' 是互联网时代下的新产物。平等、开放、共享是互联网的核心精神。我们希望，借助互联网这一全新平台，能够更广泛地向影视创作者普及版权保护意识，传播版权保护知识，权威、免费、高效地保护广大创作群体的切身权益。”吴又如是说。

想申请免费版权保护，请访问http://www.banquanbaohu.com?channel=others