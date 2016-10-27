玛氏全球食品安全中心出席2016年亚太国际食品安全会议

展望下一代基因测序技术

马来西亚槟城2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月11日至13日，玛氏公司作为全球最大的食品生产商之一，出席了在马来西亚槟城召开的2016年亚太国际食品安全会议（APIFC）和亚洲食品与营养安全会议（ACFNS），号召行业伙伴探索更加积极、创新的方式，消除食品安全风险。会议开幕当天，玛氏全球食品安全中心首席微生物研究科学家任婧博士发表演讲，分享下一代基因测序技术在食品行业中的应用，并表示“全球食物供应链中不断涌现出的食品安全问题正威胁着人们的健康，因此食品安全领域的研究与合作至关重要。”



玛氏全球食品安全中心出席2016年亚太国际食品安全会议

亚太国际食品安全会议（APIFC）和亚洲食品与营养安全会议（ACFNS）是由国际食品保护协会（IAFP)和国际生命科学学会（ILSI）发起的一系列重要而独特的区域会议。会议邀请到来自政府、业界和学界的食品安全专家，共商食品安全趋势和议题，有效促进与会者就食品供应链安全的科学和技术议题上的交流，为解决亚太地区相关问题寻求可持续解决方案。

在演讲中，任婧博士对下一代基因测序技术在食品安全风险管理领域潜在的应用模式做了概述，并提出了能够基于该技术所衍生的数据和生物信息学来搭建食品安全风险管理框架。

“识别和定量分析潜在食品安全危害的传统方法通常是采样、检测然后根据结果采取行动。”任婧博士提到，“但是这种被动的反应模式时效性有限，无法提供一个从根本上主动预测和管理食品安全危害的机制。”为了提高危害分析能力，玛氏全球食品安全中心正致力于发展一种新的食品安全风险管理机制。这种机制能够对潜在食品安全危害进行甄别，使我们能在危害发生前进行预判并提前采取措施。

玛氏相信食品安全是食品保障的基础之一，专注食品安全将来帮助人们更合理地获取食物和营养，减少浪费，拯救生命。玛氏全球食品安全中心是玛氏首个致力于非竞争性食品安全研究和培训的机构，也是亚太地区和业内首批该类研发机构之一，它致力于通过信息捕获、科学研究和知识分享，以提高食品安全行业管理标准。自去年九月成立以来，玛氏全球食品安全中心已经举办了一系列面对面的线下食品安全培训活动，包括与国家食品药品监督管理总局合作开展的食品安全预防控制联盟培训(FSPCA)，以及与美国食品饮料和消费品制造商协会（GMA）共同举办的良好操作规范（BPCS）培训。今年四月，在玛氏全球食品安全中心召开的首届国际食品安全科学研讨会上，我们邀请到了超过60位来自全球的食品安全专家，共享行业新知，并提供了未来食品安全的合作机会。

“作为全球领先的食品生产商，玛氏一贯以‘玛氏五大原则’指导生产运营，在保障食品安全和质量方面不断推出新举措，并致力于行业科研和能力建设，以应对全球食品安全问题对行业所造成的影响。”任婧博士还表示，“玛氏全球食品安全中心将持续鼓励开放性合作，邀请学术界、政府、非政府组织的各个利益相关方共同参与，携手为子孙后代提供安全的食品和生命保障。”