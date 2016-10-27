沃尔玛欢庆入华20周年 未来着力线上线下融合发展

中国深圳2016年10月27日电 /美通社/ -- “感恩有你，共创未来”，沃尔玛今天在深圳举行入华20周年庆典，来自政府、供应商、合作伙伴、顾客以及员工代表等参加了庆典仪式。秉持着目前良好的发展势头，沃尔玛将持续扩大在华的投资，未来线上线下齐头并进给顾客提供更好的服务。当天沃尔玛中国志愿者协会同时宣布成立，未来在业务不断发展壮大的同时，沃尔玛将争取在公益领域有更多的建树。



沃尔玛亚洲区总裁、中国总裁兼首席执行官岳明德（Dirk Van den Berghe）在庆典上致辞

沃尔玛亚洲区总裁、中国总裁兼首席执行官岳明德（Dirk Van den Berghe）表示：“过去的20年，在社会各界的支持和员工的共同努力下，沃尔玛深耕中国并取得了很好的发展。今天我们满怀感恩之心开启新的旅程，沃尔玛对中国经济和市场充满信心，我们将致力于在中国长期投资与发展，努力成为最受顾客信赖的零售商，也会把中国的优质商品带给沃尔玛全球的顾客。”

沃尔玛于1996年进入中国，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。以深圳为起点，目前沃尔玛已经在全国169个城市开设了426家商场、8家干仓配送中心和11家鲜食配送中心，拥有约10万员工。沃尔玛在中国的经营始终坚持本地采购，目前，沃尔玛中国与超过7000家供应商建立了合作关系，销售的产品中本地产品超过95%，沃尔玛在中国已累计服务顾客及会员超过60亿人次。

感恩深圳带来的机遇，沃尔玛当天还与深圳市投资推广署和深圳市关爱办分别签署合作备忘录，坚定未来总部经济的投资与发展，进一步回馈社会。截至今年6月，沃尔玛中国快速消费品已实现连续14个季度在大卖场市场份额的同比增长。同时，山姆会员商店继续引领国内会员制业态发展，不仅全国会员超过170万，深圳福田店更是连续8年稳坐沃尔玛全球年销售额的第一把交椅，未来3年山姆计划在全国新开20家店。

沃尔玛在中国发展与时俱进，除了在传统开店业务上持续发力外，近年来还在电子商务领域开疆拓土，目前已经建立了覆盖大卖场和山姆会员店的电子购物平台。就在上周，山姆会员商店入驻京东，沃尔玛在京东开设跨境电商沃尔玛全球官方旗舰店，20多家沃尔玛购物广场上线O2O平台“京东到家”。沃尔玛正通过线上电商与实体零售强有力的结合，更好地服务顾客，并开拓在中国更多的发展机会。

在业务发展不断开拓创新的同时，沃尔玛近年来也不断增加在食品安全领域的投入。2013-2015年，沃尔玛在中国投入约3亿元加强食品安全，就在上周，沃尔玛食品安全协作中心在北京正式启动，未来五年内，沃尔玛和沃尔玛基金会将投资2500万美元用于应用科学、教育和传播领域的研究项目，助力中国提升食品安全水平。