诺和诺德天津工厂实现年减排二氧化碳30000吨

天津2016年10月27日电 /美通社/ -- 可持续发展的业界先锋诺和诺德公司，日前发布了天津工厂节能减排最新成绩。在去年十月，天津工厂与内蒙古太仆寺旗头支箭风电场签署了一项绿色协议，一年来已实现年减少30000吨的二氧化碳排放量。根据公司在可再生能源领域定下的目标，诺和诺德在全球范围内所有的工厂将在2020年全部使用可再生能源。通过与头支箭风电场的合作，天津工厂提前四年实现了总部设定的100％使用可再生能源的目标。



风场现场图

金电力（GoldPower）认证与头支箭风电场的合作也为当地的经济发展带来了益处。在风电场建立后，作为内蒙古生态保护区，太仆寺旗的道路等基础设施均得到了改善升级，当地的就业机会也随之增加。“我们非常欢迎企业同风力发电场合作购买定向风力能源，但目前像诺和诺德这样承诺进行风电合作的企业还是很少的。”太仆寺旗国家电网副总监赵先生谈到。太仆寺旗发展和改革委员会官员以及头支箭风电场负责人也表示：“风电采购是诺和诺德在中国可持续发展领域的重要实践，我们希望这种做法也能够吸引带动更多的企业共同保护我们的自然环境。”

“我们很自豪地看到我们在中国的生产工厂成为中国首批实现化石能源全部转为可再生能源的公司之一。”诺和诺德天津工厂总经理Reinaldo Costa表示。作为诺和诺德在中国的唯一生产基地，天津工厂自2006年以来就一直致力于减少二氧化碳排放。在过去十年中，工厂开展实施了多个节能项目去提高能源的利用效率，在签署绿色协议前的近10年间，共节省1千余万度电，减排二氧化碳近1万吨。

“在公司三重底线经营理念的倡导下，我们在中国已经采取了许多措施来节约能源。在诺和诺德，我们始终以一个负责任并可持续发展的方式来工作。”诺和诺德大中国区总经理柯米拉（Camilla Sylvest）补充道。可持续发展是诺和诺德公司经营中的一个重要组成部分，公司在实现财务盈利的同时承担企业的社会责任和环境责任。

自1994年进入中国市场开展业务以来，诺和诺德一直致力于改变中国的糖尿病现状。20多年来，公司一直与社会各界的合作伙伴紧密合作，共同致力于提高糖尿病管理水平、增强患者对疾病的认知、从而进一步改善患者的生活质量。与此同时，公司积极履行环境和社会责任、采取多项措施节能减排、减少对环境的影响；并通过与本地合作伙伴的合作以及各种员工志愿活动，肩负起企业的社会责任，为中国的可持续发展贡献一份力量。

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关于诺和诺德

诺和诺德拥有90余年历史，是一家始终致力于创新的公司，是糖尿病领域的领先者。这一传统也使我们拥有经验和能力，可以帮助人们战胜其他严重慢性疾病，比如血友病、生长激素紊乱和肥胖症。诺和诺德总部位于丹麦首都哥本哈根，在全球75个国家和地区拥有约4.23万名员工，向全球超过180个国家和地区提供产品和服务。诺和诺德中国官方网站：http://www.novonordisk.com.cn/

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161026/0861611137