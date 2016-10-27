以百年愿景激发永续信任，TUV南德推进国内产业转型升级

TUV南德150周年庆典中国站隆重举行

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016年是德国历史最悠久的TUV机构 -- TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）成立的第150周年，也是其在华耕耘的第25年。近日，TUV SUD在上海举办以“立足变革之中国，激发永续之信任”为主题的150周年庆活动，回顾了TUV SUD在150年间，利用技术专长，确保新型技术安全可靠并且可持续发展，进而推动产业创新的辉煌历史。作为全球领先的专业第三方检测认证机构，TUV SUD将加大对中国市场的关注与投入，并持续以德国“工业4.0”中获得的实践经验来为中国产业转型升级提供更深入的专业服务。



TUV SUD 举办150周年庆典中国站活动，TUV SUD管理委员会主席施特克芬教授致开幕词

权威技术带来安全保障，推动产业创新

凭借权威技术，TUV SUD 在每次工业革命当中都能做出重大贡献，未来也将持续积极推动技术向前发展。作为周年庆祝计划的一部分，TUV SUD将着眼于未来对经济及社会产生重要影响的四个战略主题：可持续发展、消费者保护、城市化以及数字化转型，尤其是在数字化转型领域。

TUV SUD管理委员会主席施特克芬教授强调：“‘工业4.0’的核心在于用技术将人、互联网和物理世界相连接，并使相互连接的设备将能够自发地互相传递信息。通过虚拟与现实的交汇，改变我们生活生产的方方面面。我们相信 ‘数字化转型’将对几乎所有的商业和社会领域产生深远的影响。未来，TUV SUD也将围绕着如何帮助企业把握数字化转型带来的机遇，同时将数字系统安全相关风险降至最低，以帮助企业建立信任，在数字化转型的当下赢得竞争力。”

继TUV SUD在慕尼黑创建数字技术中心之后，今年新加坡数码服务卓越中心（Digital Service Centre of Excellence）也于3月正式揭牌。这些数字技术中心的建立，持续强化了TUV SUD在功能安全和工业安全网络方面的能力，同时能为客户制定创新解决方案，致力于服务智能基础设施及工业4.0等智能细分市场，为客户提供关于解决安全、功能性、可靠性、互操作性等方面的最新知识及分析（监控及大数据），帮助企业在维持安全性及竞争力的同时，充分实现当今数字化转型的潜能。

立足变革之中国，激发永续之信任

当下中国的制造业同样面临着新的机遇和挑战。在2015年，国务院印发了《中国制造2025》的通知，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。作为TUV SUD在德国以外最重要的战略市场，除了向中国提供客观，专业、优质的测试与认证服务以外，TUV SUD还将向中国企业介绍蕴藏在德国 “工业4.0” 背后核心理念的更多细节，帮助中国企业在全球制造业变革的到来和中国经济进入新常态的背景下，实现转型升级。自90年代初进入中国以来，TUV SUD以出色的创新能力，紧跟环保低碳的发展趋势，在国内建立专业的实验室网络为国内客户提供专业的培训和讲座、与本土企业开展合作，提升质量水平。

“中国的消费互联网‘黄金20年’已经过去，产业互联网‘关键30年’已经到来，未来必将颠覆现有的产业，产生无比巨大的经济效益。”同济大学中德学院机械工程系主任沈斌教授在活动现场分享道：“目前国内企业最大的浪费就是数据，未来企业要转型升级，需要彻底实现数据化。”



TUV SUD 150周年庆典高峰论坛现场

TUV SUD大中华集团总裁和首席执行官范华德先生表示：“为了实现数据化，我们必须要使数据的交换和学习变得更加的安全可靠，需要用相关的标准来帮助中国企业更好的利用这些数据，同时要确保利用数据时的安全性。检验检测认证机构需要在此发挥自身的技术优势，联合行业协会、学术界以及企业，共同推动数字化的创新发展。”

以人为本，传承世纪服务理念

TUV SUD立足长远，视培养年轻科技人才为己任。近日，TUV SUD基金会与上海同济大学中德学院（CDHK）签署延续合同，将继续资助技术系统的可靠性和安全性方面基金会教席，进一步发展德国与同济大学的传统联系，为中国和德国的长远发展培养年轻科学家。不仅如此，在全球范围内，TUV SUD基金会也将捐赠500万欧元，为无法承担教育和发展培训费用的年轻人提供资金支持。通过对人才的培养，为全球制造产业升级奠定长远而坚实的基础。