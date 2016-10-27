浪潮与爱立信联合发布INCLOUD IOT

支持合作伙伴开发物联网应用

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 今天在Inspur World 2016 “聚力·分享 共赢云端”合作伙伴分论坛上，浪潮与爱立信联合发布“物联网平台 InCloud IoT”，支持独立软件开发商和系统集成商（ISV/SI）创业，快速高效开发物联网应用，积极响应中国政府“全民创业、万众创新”的号召。

浪潮正在全面进军云计算、云服务领域，浪潮认为今后的应用必将以大数据为基础，用平台化技术去实现，特别是物联网应用散、小、封闭，但却技术门槛高，中小型 ISV/SI 难以驾驭，于是浪潮物联网平台InCloud IoT应运而生。

浪潮物联网平台InCloud IoT基于浪潮公有云以及爱立信物联网敏捷使能平台（Dynamic Dagital Interaction）打造，敏捷使能平台是爱立信基于多年物联网开发实施经验开发的成套组件。浪潮在爱立信敏捷使能平台基础上，面向特定物联网应用进行二次开发形成的，特别适合于中小型 ISV/SI 快速开发实施物联网项目，也是面向长尾物联网应用的物联网运营服务平台。InCloud IoT结合了浪潮云海IOP技术，支持标准物联网接入协议，并且提供各种开发工具和SDK，开发者可快速进行终端集成。并且，该平台具备高扩展特性，可根据业务发展需求，快速进行横向扩展。该平台提供统一的数据管理、设备管理以及规则引擎服务，用户无需考虑数据存储等服务的实现，从而缩短物联网应用开发周期并降低开发成本。

InCloud IoT对跨行业、跨领域的不同种类物联网应用，进行通用能力抽取，构建统一框架下通用业务使能和支撑平台组件。提供可应用在多解决方案、多垂直行业的标准化组件，从而实现解决方案快速开发并降低成本。此外，InCloud IoT平台的不同应用系统、不同终端可以复用功能模块、共享数据、统一进行业务创建、灵活进行业务组合，并实现统一管理业务合作伙伴、计费、数据等。

浪潮将向合作伙伴开放InCloud IoT，提供技术支持、培训等，帮助合作伙伴快速开发实施物联网项目，共同做大做强，为中国的物联网发展做出贡献。

浪潮集团执行总裁陈东风表示：“‘浪潮物联网平台InCloud IoT’是基于先进的云技术，集中了浪潮集团、爱立信公司多年物联网项目开发的经验和技术打造出来的，降低物联网项目的开发门槛，提高效率，缩短交付时间，将为ISV/SI带来极大的便利，助力双创活动。”