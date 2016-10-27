Randstad收购Monster Worldwide获欧盟委员会批准

Randstad证实其不会提高报价，3.40美元即为最终收购价

荷兰迪门2016年10月27日电 /美通社/ -- Randstad Holding nv (AMS: RAND) 今天宣布，该公司收购 Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) 已获得欧盟委员会批准。这是 Randstad 先前宣布的对 Monster 所有发行在外普通股进行要约收购所需的最后一道监管审批手续。

既已走完最后一道监管审批程序，Randstad 预计这项交易将在收购 Monster 大部分股票后几个工作日内完成。收购要约将于纽约时间2016年10月28日午夜12点届满，除非再次延期。Randstad 证实其不会提高报价，3.40美元即为最终收购价。

这项收购按照2016年9月6日提出的修订版收购要约，以及 Monster、Randstad North America, Inc. 和 Merlin Global Acquisition, Inc. 于2016年8月8日签署的合并协议和计划（2016年8月9日公布）进行。要想完成这项交易，还需满足收购要约中的其他惯例条件。

Randstad 简介

Randstad 专业提供弹性工作和人力资源服务解决方案，服务范围从临时用工和永久安置到外派员工服务、专业人士、搜寻和筛选、再就业和人力资源解决方案。Randstad Group 是世界领先的人力资源服务机构，在阿根廷、比利时和卢森堡、加拿大、智利、法国、德国、希腊、印度、墨西哥、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国和美国排名前三，并且在澳大利亚和日本名列前茅。2015年，Randstad 在全球39个国家拥有4473个分支机构和外派员工办公地，公司员工总数为29750人。2015年，Randstad 的营收达192亿欧元。Randstad 成立于1960年，总部设在荷兰迪门。Randstad Holding nv 在阿姆斯特丹泛欧证交所上市，Randstad 股票期权也在此交易。欲了解更多信息，请访问：www.randstad.com。

更多信息

本新闻稿及其所包含的描述仅供参考，并非投资建议，也不构成购买 Monster 普通股的要约或出售其股票的要约邀请。Randstad North America, Inc.（简称“Randstad”）、Randstad 全资子公司 Merlin Global Acquisition, Inc.（简称“Merger Sub”）和 Randstad 母公司 Randstad Holding nv（简称“Holding”）已向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交了一份 Schedule TO 要约收购声明，包括收购要约、转送函和其他相关文件，而 Monster 已就该要约收购向 SEC 提交了一份 Schedule 14D-9 邀请/推荐声明。这些可能会不时修订或补充的文件包含关于要约收购的重要信息，Monster 股东应仔细阅读。Monster 股东可以从 SEC 网站 (www.sec.gov) 上免费获得这些文件以及 Monster、Randstad、Merger Sub 或 Holding 提交给 SEC 的其他文件。Schedule TO 在 Randstad 的网站上公布。

如果在任何一个管辖区内，发出或接受本收购要约有违当地证券法、蓝天法或其他法律，则该地区的 Monster 普通股持有人不属于收购要约的对象范围，也不得接受或委托他人代表其接受收购要约。如果在任一管辖区，其法律要求注册经纪商或交易商来发出本收购要约，则本收购要约将被视为 Randstad、Merger Sub 或 Holding 指定的符合当地法律的一家或多家注册经纪商或交易商代表 Merger Sub 发出的文件。

前瞻性声明

本新闻稿中包含前瞻性陈述，这些陈述通常是非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过“预计”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“将”、“展望”和类似表达来识别。前瞻性陈述是基于管理层的当前计划、估计、假设和预测，仅代表截至发布之日的情况，包括但不限于：有关要约收购和合并完成计划的陈述、有关要约收购和合并文件提交的陈述、有关要约收购和合并完成预期的陈述和有关在考虑各种成交条件后，Merger Sub 完成要约收购和合并的能力的陈述。除非法律要求，否则 Randstad 和 Monster 没有义务更新任何前瞻性陈述，来反映新信息或未来事件。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，其中大部分难以预测，并且一般都超过了公司的控制范围，包括：(a) 可能导致合并协议终止的事件、变动或其他情况的发生；(b) 由于未能满足交易条件而无法完成交易；(c) 拟定交易扰乱当前计划和运营的风险；(d) 将 Monster 整合进 Randstad 所面临的困难或意料之外的费用；(e) 收购未能按计划进行的风险；以及 (f) 交易完成后在留住员工方面可能出现的困难。受众多因素影响，实际结果可能与前瞻性陈述中暗示的结果产生重大差异，其中很多因素在公司提交给SEC或阿姆斯特丹证券交易所的公开报告中进行了更详细的讨论。