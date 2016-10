Randstad收购Monster Worldwide获欧盟委员会批准

Randstad证实其不会提高报价,3.40美元即为最终收购价

荷兰迪门2016年10月27日电 /美通社/ -- Randstad Holding nv (AMS: RAND) 今天宣布,该公司收购 Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) 已获得欧盟委员会批准。这是 Randstad 先前宣布的对 Monster 所有发行在外普通股进行要约收购所需的最后一道监管审批手续。

既已走完最后一道监管审批程序,Randstad 预计这项交易将在收购 Monster 大部分股票后几个工作日内完成。收购要约将于纽约时间2016年10月28日午夜12点届满,除非再次延期。Randstad 证实其不会提高报价,3.40美元即为最终收购价。

这项收购按照2016年9月6日提出的修订版收购要约,以及 Monster、Randstad North America, Inc. 和 Merlin Global Acquisition, Inc. 于2016年8月8日签署的合并协议和计划(2016年8月9日公布)进行。要想完成这项交易,还需满足收购要约中的其他惯例条件。

Randstad 简介

Randstad 专业提供弹性工作和人力资源服务解决方案,服务范围从临时用工和永久安置到外派员工服务、专业人士、搜寻和筛选、再就业和人力资源解决方案。Randstad Group 是世界领先的人力资源服务机构,在阿根廷、比利时和卢森堡、加拿大、智利、法国、德国、希腊、印度、墨西哥、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国和美国排名前三,并且在澳大利亚和日本名列前茅。2015年,Randstad 在全球39个国家拥有4473个分支机构和外派员工办公地,公司员工总数为29750人。2015年,Randstad 的营收达192亿欧元。Randstad 成立于1960年,总部设在荷兰迪门。Randstad Holding nv 在阿姆斯特丹泛欧证交所上市,Randstad 股票期权也在此交易。欲了解更多信息,请访问:www.randstad.com。

更多信息

本新闻稿及其所包含的描述仅供参考,并非投资建议,也不构成购买 Monster 普通股的要约或出售其股票的要约邀请。Randstad North America, Inc.(简称“Randstad”)、Randstad 全资子公司 Merlin Global Acquisition, Inc.(简称“Merger Sub”)和 Randstad 母公司 Randstad Holding nv(简称“Holding”)已向美国证券交易委员会(简称“SEC”)提交了一份 Schedule TO 要约收购声明,包括收购要约、转送函和其他相关文件,而 Monster 已就该要约收购向 SEC 提交了一份 Schedule 14D-9 邀请/推荐声明。这些可能会不时修订或补充的文件包含关于要约收购的重要信息,Monster 股东应仔细阅读。Monster 股东可以从 SEC 网站 (www.sec.gov) 上免费获得这些文件以及 Monster、Randstad、Merger Sub 或 Holding 提交给 SEC 的其他文件。Schedule TO 在 Randstad 的网站上公布。

如果在任何一个管辖区内,发出或接受本收购要约有违当地证券法、蓝天法或其他法律,则该地区的 Monster 普通股持有人不属于收购要约的对象范围,也不得接受或委托他人代表其接受收购要约。如果在任一管辖区,其法律要求注册经纪商或交易商来发出本收购要约,则本收购要约将被视为 Randstad、Merger Sub 或 Holding 指定的符合当地法律的一家或多家注册经纪商或交易商代表 Merger Sub 发出的文件。

前瞻性声明

本新闻稿中包含前瞻性陈述,这些陈述通常是非历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过“预计”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“将”、“展望”和类似表达来识别。前瞻性陈述是基于管理层的当前计划、估计、假设和预测,仅代表截至发布之日的情况,包括但不限于:有关要约收购和合并完成计划的陈述、有关要约收购和合并文件提交的陈述、有关要约收购和合并完成预期的陈述和有关在考虑各种成交条件后,Merger Sub 完成要约收购和合并的能力的陈述。除非法律要求,否则 Randstad 和 Monster 没有义务更新任何前瞻性陈述,来反映新信息或未来事件。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,其中大部分难以预测,并且一般都超过了公司的控制范围,包括:(a) 可能导致合并协议终止的事件、变动或其他情况的发生;(b) 由于未能满足交易条件而无法完成交易;(c) 拟定交易扰乱当前计划和运营的风险;(d) 将 Monster 整合进 Randstad 所面临的困难或意料之外的费用;(e) 收购未能按计划进行的风险;以及 (f) 交易完成后在留住员工方面可能出现的困难。受众多因素影响,实际结果可能与前瞻性陈述中暗示的结果产生重大差异,其中很多因素在公司提交给SEC或阿姆斯特丹证券交易所的公开报告中进行了更详细的讨论。