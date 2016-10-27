中国原创绘本现身法兰克福书展，民营阅读机构成国际化推手

德国法兰克福2016年10月27日电 /美通社/ -- 2016年10月19日至23日，全球规模最大的图书展览会 -- 德国法兰克福国际图书展览会在美茵河畔隆重举行。今年书展以“这就是我们要分享的”为主题，共吸引来自100多个国家的7100多家参展商出席。展会期间，600多位来自全球各地的作家将陆续参加约4000场活动。展会最后两天为公众开放日，主办方预计参观者人数将达到27万。



法兰克福会场门口



和方素珍老师在法兰克福书展合影留念

由北京、吉林、山东、上海、河南等14个省市72家单位的152名代表组成的中国展团出席了展会，共计展出出版物1000余种，内容涉及文学、科普、教育、少儿、医学、历史、民俗、艺术、军事等领域。由此不难看出，法兰克福书展已成为中国文化输出的主要渠道。

被称为“艺术+”的“展中展”是这次展会的最大亮点，这是全世界首个跨界艺术与技术的盛会，关注前沿数字技术为创意和文化产业带来的商业前景，例如3D打印、人工智能、虚拟现实技术等。

作为近年来国内出版界的新宠，儿童绘本也在书展上占据了重要的一席。虽然国内绘本市场长期被国外引进作品所主导，但仍然不乏优秀的原创作者和作品。此次展会上，中国展团就特别设置了中国原创绘本展，集中展示中国原创绘本作品，创作者熊亮、阿甲也来到活动现场，共同探讨中国儿童绘本创作前景，并将优秀原创作品推向世界。

除了国内官方出版机构，展会上还出现了中国民营阅读机构的身影，他们除了展示中国优秀的原创绘本，也向世界出版界抛出橄榄枝寻求合作机会。悠贝亲子图书馆，就是一家以儿童绘本为媒介推广亲子阅读理念的中国民间阅读推广机构。作为中国首家登陆国际书展的民间阅读机构，悠贝以“悠享阅读，联动世界”为主题，在展位上不断与来自各国的参展机构进行积极地互动与交流。

悠贝创始人、CEO林丹认为，这次参与法兰克福书展，目的在于为国内外优秀的绘本作品搭建交流与合作的平台，为儿童绘本打通一条便捷、高效、专业的“请进来和走出去”的民间沟通渠道。