一触即发，开启实时智能客户关系时代

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 某国际知名化妆品牌自上世纪初创办以来已在全球拥有上万家门店，多款王牌产品先后抢占各国美妆市场销售冠军，入驻中国后，更是凭借超高品质和不断创新被众多明星奉为至爱。但在耀眼光环的背后，是急需数字化转型的品牌现状，高达80%的用户流失率，复购率低于10%，沉睡用户占比70%以上。耗费高昂推广费用引来的消费者，多数在第一次购买后就与品牌没有了继续的互动。由于缺乏对用户需求的了解，加之活动策划周期长，重复、统一的活动方式和折扣力度导致活动的吸引力并不理想，在企业内部，品牌线上各渠道数据孤立，线下数据又难以及时汇总，宝贵的数据资源一直被浪费着。

那么品牌应如何有效的盘活用户资产，唤醒沉睡用户并产生一触即发的智能沟通呢？在时趣的协助下，品牌完成了以下几个业务流程的搭建：

数据打通，用户量化

通过数据收集、分析系统，协助企业连接线上线下多渠道数据，实时抓取用户行为数据，以便清楚掌握品牌用户数据资产现状，追踪数据资产增长趋势，多维度描绘360°用户画像，通过用户身份匹配，掌握跨渠道用户ID打通识别情况，找到企业与用户的更多接触点，使企业数据资源得到合理的利用。

实时、高频相关用户体验

以往品牌会在会员注册周年、生日或节假日进行活动的通知，这种统一的时间、统一的内容很难满足不同的消费者需求。通过对用户信息、购买历史、购买产品的使用周期等维度的实时分析，协助品牌判断用户所处的生命周期及产品偏好，在用户完成一次消费后，立即受到含有相关产品推荐的个性化优惠券，并在优惠券失效之前再收到一次提醒，以提高用户复购几率，增加品牌与用户的互动场景，优化用户体验。

个性化折扣

基于用户信息、购买历史、产品价格等维度计算出每位用户更愿意支付的个性化折扣，并通过高频的个性化优惠券与相关产品推荐一起在合适的时间推送给用户，一方面调动了用户积极性，增加购买几率，另一方面减少了品牌重复性投资，把对的钱花在对的人身上。

实时用户流失召回

用户在购买了多件商品时，系统自动计算每件商品的使用周期，并记录用户上次购买的时间间隔，如果最大使用周期当日用户仍未产生再次购买，结合用户价值的评估，给出符合用户产品偏好或新品推荐的个性化优惠券，协助品牌降低高价值用户的流失。

经过一段时间的使用监测，时趣给出的解决方案实施前后，品牌用户流失率减少50%，复购率提升3倍，80%的用户在领取4次优惠券后养成了购物习惯。利用互联网的手段与技术，传统企业也可以自己搭建一触即发的实时智能客户沟通体系，盘活用户数据，优化用户体验，加速了商业效率。