《方向盘背后的理念》：纽荷兰农机如何帮助酿出一杯高品质葡萄酒

伦敦2016年10月27日电 /美通社/ --

- 在凯斯纽荷兰工业网络系列的最后一集，我们带您前往法国最著名的葡萄酒产区之一，山峦起伏的夏布利。跟随来自全球葡萄收获机领导者品牌的纽荷兰 (New Holland Agriculture) 葡萄收获机一起，来了解我们的技术如何帮助打造一瓶具有卓越品质、口味和具有良好环境影响的葡萄酒。请点击 www.cnhindustrial.com/behindthewheel 观看本集视频。

正如侍酒师告诉您的一样，酿成一杯高品质的葡萄酒并非易事。一杯好酒是醇度、甜度、单宁、酸度和果味的完美结合，而这一切都始于以合适的方式找到合适的葡萄。凯斯纽荷兰工业 (CNH Industrial) 的《方向盘背后的理念》（Behind the Wheel）网络系列的最后一集记录了在位于勃艮第最北部葡萄酒产区夏布利的法国葡萄酒生产商 Patrice Vocoret 在葡萄酒庄园度过的一天。Vocoret使用纽荷兰 Braud 葡萄收获机采摘葡萄，在其庞大的葡萄园中制作夏布利特级葡萄酒(Chablis Grand Cru)、夏布利一级葡萄酒(Chablis Premier Cru)、夏布利(Chablis)和小夏布利(Petit Chablis)葡萄酒。

葡萄收获机可用于葡萄园各种重要的生产活动中，包括：葡萄藤的搭建、修剪、喷药和收获。这款机器还可以用于其他作物的收获，包括橄榄和黑加仑等。纽荷兰在葡萄收获机械技术领域拥有超过40年的丰富经验，是自走式葡萄收获机的全球领导者。如今，该品牌产品已出口至全球30多个市场。

在凯斯纽荷兰工业网站上观看本集视频：www.cnhindustrial.com/behindthewheel

纽荷兰农机，橄榄与葡萄收获机市场专员 Philippe Boisseau 在本集中讲解道：“夏布利产区拥有6000英亩葡萄园，其中80%通过机械采摘。Braud VN2080（本集中有描述）和最近推出的 Braud 9080N 专为狭窄的葡萄园设计，拖拉机机身有一个可扩展的、可变的框架，使操作人员能够根据葡萄园行株距调整拖拉机框架。像人手一样温柔的震动系统在葡萄棚里摘下葡萄，装在机器里的一套篮子中，葡萄按类别进入两个不同的料斗中，高品质的葡萄放在一个料斗，品质较差的放在另一个料斗中，从而提高所产葡萄酒的品质。”

拥有出色的环境，受欢迎的美食产品，并对环境存在作出重要贡献：纽荷兰的葡萄收获机和拖拉机产品组合中的 ECOBraud 系统能够使葡萄园的碳排放减少40%。相当于每瓶葡萄酒的二氧化碳总排放量降低10%。该系统之所以能够实现如此高的节能减排效率，得益于各种元素的使用，包括精确农业技术、来自兄弟品牌菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 的高效发动机以及能够在到达葡萄棚一排的末尾时关闭机器震动功能从而最大限度节省燃料的智能管理系统（Intelligent Management System）。这些技术在纽荷兰的清洁能源领导者®战略中发挥着重要作用，详情请访问http://bit.ly/2dNKpPC。

纽荷兰的葡萄收获产品系列在法国 Coex 独家生产，这是一个拥有专门的设计、生产和测试部门的葡萄收获机的卓越中心。

下载本新闻稿高清图片，请访问凯斯纽荷兰工业新闻室：media.cnhindustrial.com

CNH工业公司（纽交所代码：CNHI / 米兰证券交易所代码：CNHI）凭借其多年的业界经验，丰富的产品种类与遍布全球的服务网络，已成为全球生产资料行业的领军企业。公司旗下汇集了多个工业领域内的国际主流品牌：Case IH、New Holland Agriculture 和 Steyr（拖拉机和农业机械领域）；Case 和 New Holland Construction（土方作业设备领域）；Iveco（商用车领域）；Iveco Bus 和 Heuliez Bus（公共汽车和客车领域）；Iveco Astra（采石设备和工程车辆领域)；Magirus（消防车辆领域）；Iveco Defence Vehicles（国防和民防领域）；FPT Industrial（发动机和变速箱领域）。更多信息，请访问公司网站：www.cnhindustrial.com

媒体联系人：

亚太区公司传播部

电话：+39 011 00 86346

邮箱：media.apac@cnhind.com

www.cnhindustrial.com