五年携手 共抗眼疾 捷成与奥比斯晨星计划一期超额完成

二期项目将持续为中国贫困地区眼疾人士提供帮助

香港、北京和广州2016年10月27日电 /美通社/ -- “晨星计划”是捷成集团与奥比斯携手合作的公益项目，专注于为中国贫困地区的眼疾人士提供帮助。2016年“晨星计划”已圆满达成其第一个五年里程碑计划，并在大部分项目既定目标上超额完成。在2011-2015年的项目进行期间，捷成集团共向奥比斯捐赠了超过人民币515万，并有120多万名中国农村眼疾患者从中受益。





捷成志愿者造访奥比斯眼科飞机医院

“晨星计划”是捷成集团与国际性慈善机构 -- 国际奥比斯组织 (ORBIS) 共同合作为期五年的公益项目，以支持奥比斯在中国大陆地区的长期防盲救盲项目。自2011年项目启动开始，捷成集团累计投入人民币515万元。其中365万元已投入甘肃、黑龙江、广东、云南和山东项目，以及奥比斯全新 MD10眼科飞机医院项目上。剩余的人民币150万元将于2016年到2018年陆续使用，其中90%将使用在沈阳项目的培训部分，其余用于手术补助和其他部分。

“晨星计划”在捷成集团的持续资助和支持下取得良好社会反响，在沈阳培训项目工作完成后，“晨星计划”将超额完成在设备捐赠数量、受训医生及医务工作者人数、眼科手术补助人数、接受筛查视力人数、公众眼保健教育普及人数等各方面的项目既定目标：

资助内容 2011目标设定 沈阳项目工作完成后实际产出 设备捐赠数目 不适用 146 国际奖学金受训医生及医疗工作人员人数 12 10 受训医生级医务工作人员人数 600 793 手术补助人数 120 154 县级眼科受训医疗工作人员人数 1,200 1,220 接受视力筛查人数 12,000 59,015 接受爱眼知识宣传人数 120,000 134,900

另外，“晨星计划”协助奥比斯与沈阳何氏眼科医院一同开展国家防盲中心培训系统项目，该项目立意全国，对捷成集团和奥比斯都有着里程碑意义。防盲培训中心系统项目旨在建立针对县级眼科团队的培训及能力建设模式，制订“驻院培训计划”，并希望项目最终能在全国范围内得以推广。除了款项捐赠，捷成集团也积极鼓励员工参与“晨星计划”等企业社会责任项目。截至2016年，“晨星计划”共计成功组织实施10次项目点探访，其中包括5次眼科飞机医院的造访（2012年兰州、2012年广州、2014年济南以及2016年沈阳和香港），协助眼科医生在社区举办的眼科筛查活动。超过110名捷成员工志愿者参加奥比斯项目的实地采访，超过1000名捷成员工通过新员工入职培训，探访分享会以及其他各项活动了解“晨星计划”。“我们很高兴与捷成建立长期的合作伙伴关系，基于对彼此的深刻理解和共同的愿景和信念，以可持续的方式为受助者提供支持。捷成集团不仅提供经济赞助，更鼓励公司员工作为志愿者高度参与，这比单纯的经济赞助更值得尊敬和赞赏。”司马桥 (George Smith)，国际奥比斯北亚区总监称道。

“通过与奥比斯合作，我们为成千上万的家庭带来了正面的影响，因为对家庭而言，失明可能成为经济条件的决定因素。我们很荣幸能与奥比斯合作，为我们居住的社区作出贡献。随着‘晨星计划’的成功推进，捷成始终不忘初心，致力于丰富人们的生活。透过防盲救盲项目，捷成希望为偏远贫困地区的儿童和老人提供眼科治疗及教育普及。”捷成集团董事总经理海宁先生表示。

纵观121年历史，捷成集团专注于提供优质的产品和服务以及推动客户的业务增长。除此之外，捷成集团决心把社会责任和可持续发展纳入其业务活动组成部分。作为负责任的商业伙伴、雇主及企业公民，捷成在环境保护、员工福祉、公益事业等方面的努力，展现了捷成履行企业社会责任的承诺。“晨星计划”是捷成集团最重要的企业社会责任项目之一，该项目已经在中国有很高的知名度。

自2011年，捷成集团每年都会收到来自不同组织的企业社会责任奖项，其中包括由中国公益节颁发的“2015年度责任品牌奖”、由人力资源杂志颁发的“2015年度人力资源创新奖”和由 Best Practice Management Group 颁发的“2014年度最佳企业社会责任实践”。

随着“晨星计划”一期取得巨大成功，为延续其在中国对社会的承诺，捷成集团将与奥比斯和国家卫生计生委医院管理研究所 (NIHA) 合作发展国家级项目，致力于为中国贫困地区眼疾患者提供帮助。“晨星计划”的更多细节，将在十月底的官方活动中公布。