环球网微博荣获新浪V影响力峰会“突破创新媒体奖”

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月26日，2016新浪V影响力峰会在北京国家会议中心召开。环球网微博在本次峰会千名大V的见证下，与新华国际、参考消息、中国青年网、央视网等媒体微博共同获得“突破创新媒体奖”，全方位地展现了环球网多年来在微博平台积聚的品牌影响力。

环球网作为极具国际传播力的中央新闻门户，官方微博在主打国际新闻的同时，跟进国内新闻热点，整体风格有趣而贴近生活。随后开通的“这里是美国”、“与欧洲有关的一切”、“韩国思蜜达”、“八卦台湾”、“东南亚这些事”、“王欢的日本新闻”6个驻外记者站微博，更以新鲜有料的国外热点，吸引了大批粉丝的关注。目前，环球网成功打造了以1个“环球网”官方号+“这里是美国”等6个驻外记者站号 + N 个频道号为主打的微博矩阵，新浪微博优质活跃粉丝数逾6000万。此次，环球网荣获“突破创新媒体奖”，正是源自其在微博领域一如既往的尝试与探索。

经过多年的发展，环球网不仅实现了与《环球时报》、人民网在优质内容方面的内在融合，也实现了贴合用户阅读喜好的外在融合，不断地将 PC 端的内容影响力输送到新媒体平台，以更为年轻化的视角、更为数字化的表达方式带领中国网友了解世界，融入世界。