周大福及力拓钻石敲定连任2017年度JNA大奖首席合作伙伴

香港2016年10月27日电 /美通社/ -- 周大福珠宝集团和力拓钻石第六度携手担任JNA 大奖首席合作伙伴，继续鼎力支持此项国际珠宝界盛事。JNA 大奖合作伙伴签约仪式已于9月14日第五届JNA大奖颁奖典礼暨晚宴期间在香港举行，当晚星光熠熠，出席的业界商贾超过500人。

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享誉国际珠宝业界旨在推动力臻卓越的年度盛事



2016年度JNA 大奖共颁发了11项大奖予15位得奖者，向业界先锋及创新者致敬，并表扬业者和企业为亚洲珠宝业作出的长远贡献。

而上海钻石交易所(SDE)、粵海置地控股有限公司(GDLAND) 和广东省珠宝玉石交易中心则继续担任荣誉合作伙伴。JNA大奖被誉为国际珠宝和宝石业内最具代表性的奖项，旨在嘉许在领导能力和持续创新方面均展示出优秀表现、并为亚洲珠宝业作出深远贡献的业内人士和企业。

“这些业界领袖对我们的鼎力支持和他们的承诺驱使我们继续推动行业创新、追求卓越，并达到今天的成就。”亚洲博闻高级副总裁狄沃夫先生表示。

JNA 创刊人暨亚洲博闻珠宝业业务拓展总监及JNA大奖评审会主席周美丽女士补充：“我们深感荣幸能够与合作伙伴抱着同样的视野和核心价值，紧密合作，为业界举办富有意义及效益显著的年度盛典。我们非常感激首席及荣誉合作伙伴对JNA 大奖坚定不移的支持，特别是周大福珠宝集团、力拓钻石及上海钻石交易所自大奖创立至今一直合作，共同实现JNA大奖的信念。”

周大福珠宝集团董事总经理黄绍基先生指：“一年一度的JNA大奖鼓励创新及最佳实务守则，令业界在迅速变化的环境下不断进步。周大福珠宝集团非常高兴能够连续六年成为这个享负盛名大奖的首席合作伙伴。我们与众伙伴携手合作，将继续促进珠宝业的可持续发展。”

力拓钻石大中华区代表处总监马丽诗女士说：“作为JNA大奖的创始首席合作伙伴，力拓以此为傲。我们非常高兴看到JNA大奖在过去五年发展成为宝石和珠宝行业增值的重要平台。未来我们期待与JNA大奖继续合作，共同推动行业的长足发展。”

“上海钻石交易所非常荣幸自首届大奖开始一直成为JNA 大奖的长期合作伙伴。我们深信珠宝业可以藉着嘉许这些在竞争激烈的环境下仍能表现出众的企业，借鉴他们的成功经验，并为行业树立典范和榜样。”上海钻石交易所总裁林强先生称。

“粤海置地非常荣幸能够连续第四年作为JNA大奖的荣誉合作伙伴。我们希望与JNA大奖及其他合作伙伴在珠宝行业中共襄盛举。”粤海置地控股有限公司常务副总李永刚先生表示。

广东省珠宝玉石交易中心总经理黎志伟先生道：“我们很荣幸与JNA 大奖及其他合作伙伴携手，通过精诚合作，为珠宝业的璀璨发展带来更多效益。”

2016年度JNA大奖颁奖典礼暨晚宴已于9月14日圆满落幕，颁奖典礼上共颁发了11项大奖予15位得奖者。按此浏览得奖者名单。

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