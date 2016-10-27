杜邦与食品科学和医学专家共话益生菌健康功效

“第二届益生菌与健康医学高峰论坛”在昆山召开

昆山2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月27日，由中国食品科学技术学会主办的“第二届益生菌与健康医学高峰论坛”在昆山举行。作为论坛的协办方，杜邦分享了HOWARU®益生菌近期临床研究成果以及全球益生菌产品市场洞察，同时国内多位知名食品与营养学者、临床医学专家分享了益生菌与产业发展、肠道微生物组、以及益生菌在消化、免疫、心血管、代谢、妇幼保健等健康领域的临床研究进展。60余名来自全国各地知名高校的食品和营养学者、知名三甲医院的消化科、呼吸科、儿科、儿保科、皮肤科、口腔科、营养科、妇产科的主任医师，包括多名学科全国组委会委员，以及近20名来自食品饮料和膳食补充剂著名企业的专业研究人员参会。这是杜邦营养与健康事业部第二次在国内主办或协办医学健康领域的益生菌学术论坛。



杜邦协办医学健康领域的益生菌学术论坛

中国食品科学技术学会秘书长、益生菌分会秘书长邵薇教授表示，“益生菌及益生菌产业已经成为中国食品工业向营养健康转型的重要驱动力之一，而益生菌在食品和医学领域的研究成果推动了益生菌乃至食品产业的快速成长。”

杜邦营养与健康事业部大中国区菌种产品管理总监金苏博士表示，“杜邦公司已经在中国建立了完整的从上游研发、应用到生产的本地化益生菌业务团队和设施，同时结合国外各种临床研究成果，把长期、持续、深入的科学带给中国消费者。”

杜邦营养与健康事业部亚太区总裁李永敬博士表示，“本次论坛有助于我们在国内建立食品应用与临床医学健康研究的共通网络，使杜邦益生菌能精准地满足食品、保健食品乃至医药领域的需求。”

益生菌有很多功效益处。全球益生菌临床研究的成果主要集中在消化健康、免疫健康、代谢健康等，而人类肠道微生物组研究重新定义了肠道微生物调节的重要性。益生菌不但在食品和膳食补充剂领域具有创新机遇，而且可以更多地用到医药领域。杜邦公司专注于菌种领域，拥有100多年的成功经验：杜邦拥有600多篇有关益生菌菌株的研究论文，是唯一拥有营养健康研究中心的菌种供应商（进行菌株稳定性及功效机理研究）。杜邦拥有专利性的工艺和产品、以及一流的生产设备，配以强大的本地研发、应用技术、法规信息和生产服务，能确保给全球客户供应优质的益生菌产品和相关支持。

益生菌有很多功效益处。全球益生菌临床研究的成果主要集中在消化健康、免疫健康、代谢健康等，而人类肠道微生物组研究重新定义了肠道微生物调节的重要性。益生菌不但在食品和膳食补充剂领域具有创新机遇，而且可以更多地用到医药领域。杜邦公司专注于菌种领域，拥有100多年的成功经验：杜邦拥有600多篇有关益生菌菌株的研究论文，是唯一拥有营养健康研究中心的菌种供应商（进行菌株稳定性及功效机理研究）。杜邦拥有专利性的工艺和产品、以及一流的生产设备，配以强大的本地研发、应用技术、法规信息和生产服务，能确保给全球客户供应优质的益生菌产品和相关支持。

杜邦营养与健康事业部能提供一系列可持续的、基于生物技术的配料以及先进的微生物检测解决方案，从而提供安全、健康和营养更丰富的食物，迎接全球在食物方面的挑战。通过与客户的紧密协作，杜邦将知识和经验转化为研发的激情，赋予市场无与伦比的客户价值。

创立于1802年的杜邦公司（纽约证交所代码：DD）凭借创新的产品、材料和服务，为全球市场提供世界级的科学和工程能力。杜邦公司相信，通过与客户、政府机构、非政府组织和思想领袖开展协作，我们协助提供应对各种全球性挑战的解决方案，包括为全球各地的人们提供充足健康的食物、减少对化石燃料的依赖，以及保护生命与环境。请登陆杜邦公司网站www.dupont.com，了解更多公司信息以及杜邦对包容性创新的承诺。

附：

名家分享，精彩纷呈

中国食品科学技术学会益生菌分会理事长、江南大学食品学院院长陈卫教授的发言针对益生菌科学研究和产业应用中的10个问题进行讨论，对益生菌的科学内涵、作用功效、应用范围、产品形式、市场发展等内容提供一些见解和建议。

上海交通大学生命科学技术学院微生物学特聘教授赵立平教授 分享了多组学技术解析肠道微生物组对糖尿病等代谢性疾病的病因学作用，并指出越来越多的证据表明，菌群失调造成内毒素入血引起的慢性炎症是推动肥胖、糖尿病等代谢疾病发生、发展的重要致病因素之一。深入研究肠道菌群对人体代谢表型组的贡献对于揭示人体代谢疾病的发生机理、开发新的用于慢性病防治的新的干预方法具有重要意义。

复旦大学公共卫生学院厉曙光教授分享了HOWARU® Protect益生菌对儿童感冒和流感样症状发生率和持续时间的影响，以及含保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、乳双歧杆菌HN019的发酵豆奶对血脂调节的功效。

杜邦营养与健康事业部首席应用专家Anders Henriksson博士、菌种研发经理毛跃建博士介绍了HOWARU®益生菌的近期临床研究成果，包括口服乳双歧杆菌HN019支持高胆固醇管理；口服嗜酸乳杆菌La-04和鼠李糖乳杆菌HN001有利于女性生殖道健康；孕期和出生早期口服补充鼠李糖乳杆菌HN001 有利于预防婴幼儿湿疹和鼻炎。

上海交通大学医学院附属新华医院儿保科主任医师盛晓阳教授阐述了乳双歧杆菌HN019与鼠李糖乳杆菌HN001改善6-12个月的婴儿在冬季控制呼吸道感染的临床研究方法。而正式结果将于文章发表后公布。

山东基因科学研究院发起人秦楠教授阐述了人体肠道微生物组与益生菌的关系。他指出，随着宏基因组学及高通量测序技术的发展，与人体肠道微生物相关的研究成果大量产出，人体微生物组研究的蓬勃发展将对五大行业产生重要的影响。

杜邦营养与健康中国市场部市场策略经理莫小燕分享了全球益生菌市场洞察及趋势

上海交通大学医学院附属新华医院徐雷鸣教授分享了活性乳酸菌对IBS-C便秘型的改善效果及灭活乳酸菌对IBS-D腹泻型的改善效果的临床研究。经过两个实验阶段共6周的产品干预，便秘型和腹泻型志愿者对自己健康状况的满意度显著提高，身体疼痛对日常事务的妨碍显著减少，消极感受显著改善。

浙江大学医学院附属第一医院王保红教授 分享了鼠李糖乳杆菌HN001如何通过调节肠道菌群来控制炎症和代谢紊乱。肠道失调与人体和动物模型的代谢紊乱相关，并与葡萄糖在体内的平衡状态相关。益生菌能通过抑制非感染性全身炎症、改善肠道微生物平衡以及代谢紊乱，这样就提供了有关代谢紊乱的新的机制、并为新的治疗原则铺平了道路。

山东大学齐鲁医院副院长李延青教授阐述了肠易激综合征患者的发病机制及肠道菌群改变情况，以及如何通过益生菌、益生元等对肠道菌群进行干预。

南方医科大学南方医院消化内科白杨教授分享了益生菌在消化内科方面的研究成果，如何用新型益生菌脆弱拟杆菌治疗炎症性肠病。

中国微生态学杂志编辑部主任、常务副主编、大连医科大学微生态教研室袁杰利教授阐述了肠道菌群和宿主的几种共同代谢情况、以及如何用益生菌等进行微生态营养治疗。