2016金蝶用户大会：重新定义管理

2016金蝶用户大会：陈春花、徐少春解读“重新定义管理”

深圳2016年10月27日电 /美通社/ -- 移动互联网、物联网、人工智能、工业4.0等新科技浪潮席卷而来，每个行业正在被重新定义。面对经济转型、产业结构调整的不确定性，中国企业应如何认清现状、调整战略？27日，2016中国管理·全球论坛暨金蝶用户大会在广州长隆举办，大会以“重新定义管理”为主题，金蝶集团创始人、CEO徐少春，北大国发院教授、华南理工大学教授陈春花等大咖出席盛会，带来新时期企业如何“重新定义管理”的前瞻观点。



大会现场

徐少春在致辞中表示，如今的中国企业，虽然掌握着21世纪的先进技术，却仍滞后地延续着19世纪的管理思想及20世纪的管理流程。19世纪，泰勒的科学管理、法约尔的组织管理、彼得.德鲁克的自我管理思想虽开创了科学管理先河，但标准化也抑制了人类的个性；企业使用的ERP系统依然是20世纪的流程概念。



徐少春

管理亟需被重新定义。徐少春说，新时期，企业的管理路程、管理模式亟待创新和变革，管理越来越需要精减，从而形成管理“新流程”；在个体的崛起，组织边界打破、消失、重构的当下，企业管理的“新思想”应聚焦于：激活个体；将新流程，新思想与新技术（智能、共享、移动、社交、大数据和云计算）融合，成为打破组织内外边界、激活个体的新人类，中国企业才能实现“重新定义管理”。在会上，金蝶又通过中车株机、步科自动化、阳狮集团等系列案例，充分实证了如何将重新定义管理落地。

陈春花发表了《以未来决定现在》的主题演讲，深入阐释了在行业边界被重新定义的当下，企业应如何变革管理、创造价值。



陈春花

新技术正在重新定义行业边界

陈春花说，新技术所带来的智能互联产品，会影响公司的竞争格局，更会扩展整个行业的边界。竞争的焦点会从独立的产品、到包含相关产品的系统，再到连接各个子系统的体系。一家企业可能会经历从卖产品，到智能产品，到智能互联产品，再到产品系统，最后甚至卖整个产业的结构。

互联网时代的“变”与“不变”

互联时代的到来，行业的本质竞争要素和增长逻辑发生了改变。工业时代，行业的本质竞争要素是规模、质量、成本。在2015年之前的互联1.0时代，行业的本质竞争要素是规模增长、盈利增长、技术进步以及资本驱动，而在互联2.0时代，企业必须要有有效的市场、精准的用户、流量和数据，有价值创造，才能健康发展。

企业增长逻辑从线性增长变成质变+量级增长。对于企业而言，真正的挑战是创新价值的不同。在工业时代，基本特征是“产品制造”，创新价值是质量至上，渠道为王，规模经济。在互联1.0时代，基本特征是“消费互联网”，创新价值是营销至上，流量为王，虚拟经济。在互联2.0时代，企业应关心系统和结构，也就是产业互联网。创新价值是产品至上、服务为王、共生经济。对企业而言永远不变的是“顾客价值”。德鲁克说，企业只有一个定义，那就是创造顾客。最后，陈春花总结道，企业面对未来有四个最重要的关键词：技术、数据、创造和智慧。她对金蝶敢于跳出来思考，对徐少春砸掉电脑、砸掉服务器、砸掉办公室等一系列突破自己的决心非常钦佩。金蝶作为亚太区企业级服务供应商的龙头老大，多年来不局限于软件本身，而是将领先的管理理念、管理哲学、管理实践，运用最先进的技术融入到产品的开发和设计中，前瞻性地洞察到管理的本质和企业云服务的趋势。这也是为什么她一直以来看好金蝶并长期紧密合作的原因。

大会当天，中国入世首席谈判代表、中国管理全球论坛主席龙永图，步科自动化股份有限公司董事长唐咚，尚品宅配创始人董事长李连柱等也从政府、学术界、企业家的角度阐释“重新定义管理”的内涵，此外，金蝶的高管团队亦从不同的角度，对“重新定义管理”进行诠释，如重新定义ERP、重新定义移动管理及重新定义大数据等。