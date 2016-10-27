要买车“双11要双低”购车攻略

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 今年五月创新打造“第一届汽车电商购车节”的“要买车”，又为双11拉开了汽车品类价格战的帷幕，打出红色购车节“双11要双低”的口号 -- 不仅车价低，贷款精品价更低，并且从10月20日起跑，提前20天推出限量抢购活动。活动期间买车加送价值2000元至5000元大礼包，包含车载空气净化设施，安全防护装置，医疗救助装备，胎压检测器、电源转换装置、真皮头枕等实用贴心配置。

与第一届红色购车节相比较，第二届有两大亮点：第一届红五月是车价见红，这次不仅车价低，贷款精品价更低；其次是一反常规的双十一大战带来的商品交付时间延后，这次红色购车节期间，部分车辆订单可以极速交付，在11月12日实现提车。

双11盛宴试吃

相约双11：在10月20日、24日、27日和31日，以及11月1至11日，每至中午11时11分时，多款低价车型再降1100元，每款限抢一台。举个例子，想要在11月1日下单购买比亚迪宋（2016款盖世版1.5TI 手动精英型），指导价9.99万，要买车价9.04万，在活动抢购时间购车，除了享有直降9500元的低价，更能再享1100元的双11价，即车价可降1.06万。

尖货狂甩：不同价位的明星车型，如别克GL8，昂科拉，君越，凌渡2017款，凯迪拉克ATS-L等精彩纷呈低价放送，下单即送3000元精品，大礼包内含车载空气净化设施，安全防护装置，医疗救助装备，胎压检测器、电源转换装置等一众贴心配置。

特色专场: 平行进口车专场，汇集宝马、奔驰、福特、丰田和路虎等多品牌特价车型。经济适用场和紧俏车型场，均赠送价值2000元精品礼包，豪华高端场购买任意车型均赠送价值5000元精品礼包。

智能供应链，“双低”底气足

作为目前国内市场上唯一的闭环新车电商，要买车红色购车节的“双11要双低”可谓底气十足。除了自建中国市场第一条社会化的、可复用的整车供应链，要买车还在全国近百个城市自建“轻量”的交付中心，多品牌集合，资源可重复利用，效率大幅提升。

自建的供应链加上遍布全国的线下交付中心，打造出行业第一个社会化可复用的整车供应链与交付体系。客户一旦在平台下单，要买车就用自己的智能供应链体系和平台资源发挥优势，采用最优的采购运输方案把车辆调配到当地的交付中心，消费者可以根据需求，自助式的选择交付、车险、贷款、精品加装、上牌等服务，甚至一次到店提车、送车上门等个性化服务组合。另外，为了向客户提供更极致的服务，解决客户的后顾之忧，要买车于全行业独家推出了“30天无理由退车”服务。

要买车所售车辆全部是正规汽车制造商生产、经检验合格的、出厂日期在六个月内的新车。车主享受无差别的国家三包政策、4S店的保养和维修服务。消费者可以先在线上看价、选车，支付定金，再到线下交付中心付款取车。10月20日起，要买车红色购车节“双11要双低”盛宴，不仅车价低，贷款精品价更低，下单即送精品大礼包，尽享底价，极速交付，今年买车不容错过！

图片- http://photos.prnasia.com/prnh/20161026/0861611055