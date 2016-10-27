联合国世界旅游组织/亚太旅游协会在桂林举办国际论坛

桂林2016年10月27日电 /美通社/ -- 第十届联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛（以下简称“国际论坛”）于10月20-22日在桂林香格里拉大酒店举行。



开幕式



联合国世界旅游组织秘书长Taleb Rifai在开幕式上致辞



桂林市委书记在开幕式上致辞

联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛已连续第十年在桂林举办，其宗旨是为泛亚洲太平洋地区的旅游政策制定者、政府高层、旅游研究者和旅游行业代表提供一个对话和合作交流的平台，以促进各方把握全球性和区域性的旅游业发展趋势从而精准判断旅游业发展的潜在影响。借助于联合国世界旅游组织和亚太旅游协会的强大影响力，本届论坛旨在总结过去9年论坛举办的成果并对未来世界旅游发展进行展望。

过去9年论坛的成功举办，得到了世界旅游业界的认可，“桂林论坛”成功定位，桂林在世界旅游业界中的影响力不断提升，桂林国际旅游胜地形象得到更好的展现。

联合国世界旅游组织、亚太旅游协会根据论坛举办十周年之际，确定今年论坛的主题为：“十年结硕果、未来更美好”。这一主题的确定，旨在总结过去，展望未来，对桂林市旅游业的发展、推动桂林国际旅游胜地建设的步伐具有现实的指导意义。

旅游业是可持续发展的重要手段。在全世界和区域动态的大环境下以及人们不断迁移和科技不断发展，旅游业作为智能、包容性和可持续增长的推动力作用，值得从政策、学术和行业角度认真探讨。在回顾与反思过往岁月的基础上，第十届联合国旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛，以“十年结硕果、未来更美好”为主题，为政府官员、非政府组织、行业从业者和专家学者提供一个平台，分享他们的观点、研究成果和实践。本次论坛旨在达到下列目标：

回顾与反思过往召开的论坛，探讨对未来旅游业作为目的地社区的职能、包容性和可持续增长的驱动力的意义；

分析和交流未来旅游业发展面临的全球和区域趋势及挑战；

探讨和找出旅游业作为可持续发展关键手段在未来研究和实践中会碰到的新问题。

今年约有160多名来自30多个国家和地区（美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、比利时、丹麦、瑞士、捷克、意大利、希腊、澳大利亚、新西兰、埃及、博茨瓦纳、赤道几内亚、津巴布韦、日本、韩国、蒙古、斯里兰卡、约旦、马来西亚、印度西尼亚等）的代表出席论坛，这些代表主要来自于：联合国世界旅游组织、亚太旅游协会、相关国家旅游局、旅游协会高层官员；境内外大型旅游企业集团，包括旅行社、酒店、航空、铁路、通讯、金融机构、咨询公司；旅游研究机构、高等院校专家；境内外媒体及受邀的境内外世界旅游组织旅游可持续发展观测点城市代表。

本届论坛活动时间为3天，第一天为开幕式、全体大会，第二天全体大会（同期举行联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点会议）、闭幕式，第三天技术考察。

本届论坛特点

（一）各级领导高度重视、全力支持

本届论坛的举办得到了各级领导的高度重视和全力支持，国家旅游局副局长杜江、自治区政府副主席张晓钦、桂林市委书记赵乐秦等领导出席论坛并在开幕式上致辞，开幕式由桂林市市长周家斌主持；自治区旅游发展委员会主任甘霖及国内多个省市副市长、旅游局领导均出席了会议。

（二）主办、协办三方主要官员同时出席

主办方联合国世界旅游组织、亚太旅游协会，协办方香港理工大学，承办方桂林市人民政府及其下属执行单位桂林市旅游发展委员会均非常重视论坛十周年的举办，联合国世界旅游组织秘书长塔勒布·瑞法依、亚太旅游协会首席执行官马里奥·哈迪、香港理工大学旅游学院院长田桂成均将出席本届论坛。

（三）全球旅游领军人物及知名人士出席本次论坛

联合国世界旅游组织邀请了被全球自助游客奉为“圣经”的旅游书籍《Lonely Planet》（孤独星球）的创始人托尼·惠勒 (Tony Wheeler) 先生，全球旅游经济论坛副主席兼秘书长（全国工商联常委、全国工商联旅游业商会副会长）何超琼女士，欧洲旅游委员会执行总裁爱德华多·桑坦德 (Eduardo Santander) 先生、世界旅游旅行理事会 (WTTC) 前任总裁让克洛德·鲍姆加藤 (Jean-Claude Baumgarten) 先生、英国最大旅游周刊《旅游周刊》集团总裁邓肯·霍顿、旅游界鼻祖资深专家加拿大滑铁卢大学教授杰弗瑞·沃尔、猫途鹰网（TRIPADVISER）国际关系部主任海琳娜·伊根、埃及旅行商协会主席Nader El Biblawi、中西旅游总裁兼中西交流发展论坛主席卡洛斯·森提斯、联合国世界旅游组织旅游规划专家汉斯·卡尔·雅各布森、联合国世界旅游组织市场趋势部主任约翰·凯斯特、联合国世界旅游组织旅游可持续发展部主任德克·格莱泽等在全球具有影响力的旅游业界人士出席本次会议，同时境内外政府旅游部门高层官员也将出席。这些重要人士的出席，极大提升本届国际论坛的规格和国际影响力。

（四）第十届国际论坛与第五届联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点年会两大会议同期举行

十年前，联合国世界旅游组织在阳朔设立首个中国旅游观测点，至今，已经先后在全球20多个旅游目的地城市设立旅游可持续发展观测点。阳朔观测点作为首个中国旅游可持续发展观测点在联合国世界旅游组织全球旅游可持续发展观测点城市中做出了积极的示范作用。今年恰逢联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛十周年，联合国世界旅游组织秘书长塔勒布·瑞法依先生对国际论坛和旅游可持续发展观测点设立工作都十分重视，决定将2016年第五届联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点年会放在桂林市与第十届国际论坛同期举行。因此，桂林市在承办国际论坛的同时又承办了观测点年会，为国际论坛增添异彩。

（五）国际论坛设立桂林版块，为桂林旅游建言献策

按照桂林市领导的指示精神，与香港理工大学多次联络沟通，今年论坛继续设置“桂林版块”，版块主题拟定为：全域旅游、精准扶贫。邀请旅游官员、旅游专家以及境内外旅游业界人士参与讨论桂林旅游，为桂林旅游建言献策。

（六）技术考察线路增添新内容，展示桂林旅游新形象

随着桂林市国际旅游目的地建设的推进，呈现了一些新的旅游线路产品，今年国际论坛技术考察线路分为两条线路，并增添了新的内容，如桂林市中心城区新的文化地标逍遥楼、东西巷。

需要了解更多信息，可以登陆主办方官网 www.unwto.org