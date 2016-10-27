营养专家呼吁健康从吃好早餐开始

北京2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月25日，由中国健康教育中心指导，中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国营养学会、清华大学健康传播研究所提供学术支持，环球时报、人民网、生命时报、今日头条、新榜共同主办，安利（中国）日用品有限公司支持的“第四届中国营养传播大会暨2016安利纽崔莱营养中国行启动仪式”在京举行。国家卫生和计生委宣传司巡视员王华宁、中国健康教育中心主任李长宁、中国营养学会理事长杨月欣、中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强、环球时报社社务委员董南等领导、专家以及媒体代表共聚一堂，就新膳食指南亮点、中国居民早餐状况以及健康促进与健康传播等话题进行了深入探讨。



中国健康传播新媒体联盟成立

王华宁指出，目前，整个社会对健康特别是营养领域的知识学习有浓厚的兴趣，但营养领域的信息鱼龙混杂、良莠不齐，专业机构和专家应积极参与，加强规范和引导，以帮助媒体向传播公众权威、科学的营养知识。“安利纽崔莱营养中国行项目”经过 5 年的努力，搭建了一个很好的平台，让营养专家、媒体记者、公众一起交流探讨，达成共识；通过专家与媒体之间的沟通，提升媒体在营养方面的宣传报道能力；通过媒体科学的报道，引起公众对平衡膳食的关注，增加营养知识，改变不健康的生活方式。

“吃好”有了新标准

“吃饱”对今天的大多数国人来说已不是问题，“吃好”才是现在的新追求。什么是“吃好”？中国营养学会理事长杨月欣在会上就新版膳食指南的报告给出了答案。

杨月欣指出，膳食指南不仅利于百姓提高基本营养和健康素养，营养教育、临床医疗、妇幼保健、媒体传播也都离不开它。新版膳食指南有 6 条核心条目，分别是：食物多样，谷类为主；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，控糖限酒；杜绝浪费，兴新食尚。具体来说，新膳食指南建议成人每天摄入谷薯类及杂豆250~400克、蔬菜类300~500克、水果类200~350克、蛋类40~50克、鱼虾类40~75克、畜禽类40~75克、奶制品类300克、豆类及坚果25克以上、水1500~1700毫升。新版膳食指南特别针对油、盐、糖的摄入进行了指导，油的摄入量为25~30克、盐要低于6克、糖应低于50克。新版膳食指南还建议大家吃动平衡，主动身体活动最好每天6000步。

健康从吃好早餐开始

除了“吃好”，近年来，早餐也越来越受到大家的关注。中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强指出，平衡膳食是指一日三餐的均衡。不少上班族因为早上时间紧张而长期不吃早餐，这种做法不仅降低了工作效率，更重要的是对身体损害很大。研究发现，长期不吃早餐，会增加肥胖、高血脂症和糖尿病的患病风险，让胃病、胆结石等疾病缠身，还会影响认知能力、学习成绩和脑力工作能力，容易加速衰老。其实，早餐是“自主性”很强的一餐，只要提高营养意识，提前做好膳食安排和简单的食物准备，就能实现早餐的充足营养。

丁钢强表示，虽然大家对早餐越来越重视，但多数人的早餐并没有达标。调查显示，我国居民早餐营养不充足的比例在80%以上，其中6~12岁人群为82.2%，13~17岁为80.7%，18~44岁为80.9%，45~59岁为81.4%，60岁以上为80.1%。总体来说，早餐营养质量普遍偏低，儿童、女性、贫困地区需重点关注。绝大多数居民每天吃早餐，儿童、贫困地区居民比例相对低；约1/4居民在外吃早餐，城市居民、学龄儿童相对较高。学龄儿童，特别是贫困地区儿童人群需要我们重点关注。

问大家一个最基本的问题，每天都吃早餐吗？调查数据显示，8.6%的居民不能保证每天都吃早餐。贫困农村居民不能保证每天吃早餐的比例最高，其次为大城市居民。而从年龄段分布来看，12.2%的12~17岁人群不能保证每天都吃早餐，比例最高，其次是18~44岁人群，而60岁以上的老年人每天吃早餐比例最高。从早餐的营养质量来看，6~12岁的儿童处于生长发育关键时期，可只有17.8%的儿童早餐营养充足或较充足，比例最低。19.9%的60岁及以上人群早餐营养充足或较充足，比例最高。

那么，什么样的早餐才算达标呢？专家们表示，一顿营养的早餐应该具备5个条件，即有淀粉类食物、优质蛋白质类食物、富含膳食纤维和维生素C的果蔬、坚果和健康的烹饪方式。

“吃好”需全社会合力传播

近年来，营养学界在鼓励大众“吃好”，改善大众营养、引导食物消费、促进全面健康等方面做出诸多努力，但困难重重。专家们呼吁，传播营养知识、让每个人“吃好”，除了个人参与外，各行业都该行动起来。作为具有高度社会责任心的企业，安利（中国）总裁黄德荫表示，将一如既往地把正确的营养健康知识送到全国各地。安利纽崔莱支持的“营养中国行”项目，就志在传播营养健康知识，提升公众的营养健康素养，引导公众在实现膳食平衡的基础上科学理性地看待和选用膳食补充剂，是实现国家、公众、行业和企业的多赢之举。环球时报社社务委员董南总结项目时说，“安利纽崔莱营养中国行”自2012年启动，先后在25个省市举办了上百场健康讲座，结合公众在营养健康方面的热点问题，搭建营养专家与主流媒体的沟通平台，把权威的健康营养知识送到公众身边，提高了公众的健康素养。