建筑结构件变身惊艳内饰

采用梅沙木业的 Kerto® LVL（层积材）修建的办公楼楼顶看上去出乎意料的美观

芬兰埃斯波2016年10月27日电 /美通社/ -- 在美国波士顿的 One Main 建筑改造工程中设计并搭建木质内饰只是 Kerto® LVL 的很常见的应用案例。多层胶合而成的 Kerto LVL 层积材波浪形木质表面可以营造出内饰效果，而这种层积材通常只是一种结构构件。

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该项目来自dECOi建筑事务所的首席建筑师也是麻省理工学院任职教授 Mark Goulthorpe， 他提出了一种非常精简的建筑方法，该方法以它统一的 CAD-CAM 逻辑性，超越了我们常见的、后工业时期留下的多层次多组份的建筑方式。

“One Main 项目的成功证明了可持续性建筑根本上并不差，相反，它打开了建筑行业通向新的高雅形式的大门，”Goulthorpe 如是说道。



Kerto® LVL 的技术优势和实用性

梅沙木业多层胶合的 Kerto-Q LVL 是典型的结构构件。然而，波士顿的 One Main 办公大楼却是以完全不同的方式应用该产品的完美案例。

Kerto-Q LVL 层积材厚度合适，且板型很大，因此得到了 dECOi 建筑事务所的认可。Kerto 层积材构件相对来说并不贵，也没有缝隙，并且还无需长时间等待。使用 Kerto 层积材构件是平衡建造成本、建造时间和建筑美学的务实之选。Kerto LVL 的最大优点在于：它的原材料可持续性生长；作为大板型层积材，它非常便于加工，且加工后板材边缘外形美观、质地坚实。由于是多层胶合压制而成，Kerto LVL 看起来相当的养眼。



功能型木质吊顶

原有办公楼是一座 20 世纪 70 年代建造的混凝土楼板建筑，窗户全部密封，完全用空调通风。大楼楼顶有足够的结构余量可以悬挂相对轻质的吊顶材料。

功能办公空间只限于两个可用平面之间 -- 天花板和地面，因为诸如通风孔或灯光布置等功能属性使得这两个平面之间的空间可以应用这一结构。基础空间布置由前台展开，似乎可以将地面抬高或将天花板拉低，或者将楼顶设计成开放式以获得更好的采光。



大面积的预制构件加快组装速度

内饰中的每一部分都在场外由功能强大的三轴数控机床预先加工成型。设计算法将建筑模型分割成12 ft×4 ft(3.7m× 1.2m)规格的单一板材构件，过程全部由建筑团队机械化操作并优化。将部件加工出定位销孔，以便可以轻松地进行空间定位，可以免除不必要的其他如排序、对齐、粘合和钉合的操作。

目的是让现场工作量降至最低，当越来越大块的完成件被运往现场时，其实工作已完成大半。例如,整个办公区地板或前台桌被当作一个完整构件送来时，您需要做的仅仅是在现场将其安置在指定位置即可。



精简的制造工艺赋予 Kerto LVL 板材生命力

在实际的加工过程中，为了加快速度、降低成本，精简制造工艺是极其有必要的。设计中的所有可见构件都是由 Kerto LVL 板材加工后堆叠而成。

天花板、墙面、地板和静态家具都是用Kerto LVL 加工出的条纹构件，其功能元素有：通风格栅、灯座以及直接由层积材加工而成的门把手。

建筑师们给出实际加工要求的文件（建造的实际加工指令），生产环节就将文件要求的内容体现在在 1200 块片Kerto LVL 板材上，把损耗降至最低。加工指令以数字化形式发送至数控机床。

就用材来说，One Main 项目彻底遵循环保理念，使用可再生、吸收二氧化碳的原材料，通过灵敏的低能耗数字机床将效率体现在精致的功能性构件上。如果选用其它材料，当 dECOi 减小板材厚度或 Kerto-Q LVL 板材尺寸的话，构件加工的时间和成本都会有指数形式的增长。

One Main 项目概述

One Main 项目使用芬兰可再生林木由无害水基胶水胶合而成的 Kerto-Q LVL 。

项目使用芬兰可再生林木由无害水基胶水胶合而成的 Kerto-Q LVL 。 该项目涉及施工面积 10,000 平方英尺（1,000 m 2 ），总计需要 1,200 张板材，每块的厚度为 1.5″ (39 mm) ，大小为 4 ft × 12 ft (3.7m×1.2m)。

），总计需要 1,200 张板材，每块的厚度为 1.5″ (39 mm) ，大小为 4 ft × 12 ft (3.7m×1.2m)。 所有部件都是由一台独立的三轴联动加工中心本地加工而成。

在三维指令文件中，dECOi 提供实际的加工路径（累计超过一百万英切割长度/300,000米）。

损耗大约在 10%，切削碎料可回收利用

体验一下波士顿One Main办公大楼改造的木质内饰的精采吧。 http://www.metsawood.com/publications