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中国电视巨头海信力推智能交通、光通信等 B2B 业务

2016年10月27日 22:00 编辑： 经理人网编辑
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中国青岛2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月25日，在海信一年一度的媒体开放日上，集团总裁刘洪新为海信 B2B 业务的品牌传播语和视觉符号揭幕。今年1-9月份，海信 B2B 类公司销售收入占比为27%，利润占比达38%，与家电板块构成了相得益彰的产业结构。受此带动，海信集团同期实现销售收入785亿，同比增长6.53%，实现利润53.6亿，同比增长53.31%。

海信科技品牌视觉
海信科技品牌视觉

海信赞助了2016欧洲杯，成为56年来首个中国赞助商。今年夏天，以“中国电视第一品牌”的形象出现在世界面前。目前，海信电视已经连续13年中国销售第一，并于今年先后在南非和澳洲成为第一。电视、冰箱、空调等组成了海信的 B2C 业务。

而海信的 B2B 业务同样取得了巨大成功：目前，海信光通信市场份额中国第一，接入网光模块连续五年全球市场第一；海信城市智能交通连续七年国内市场第一，2012到2015年，国内亿元以上的智能交通大项目海信的中标额占比42%；起步于2014年的海信计算机辅助手术系统和海信外科智能显示系统在手术精准导航方面，技术已经达到世界前列；海信商用空调，经过14年的发展与积累，其多联机技术已经达到国际领先水平，中国市场份额位于第二，并在逐年提升。

这些 B2B 业务的崛起，显示出海信已经不仅仅是一个家电公司，而是高科技驱动的创新型企业。

未来，以通讯产品和家庭智能终端为入口，海信将以技术联通社区，服务于整个智慧城市。

海信的 B2B 产业也将随着海信电视、冰箱、空调，加大在海外市场的拓展和发展。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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