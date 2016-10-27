浪潮正式发布政务云2.0业务战略

上海2016年10月27日电 /美通社/ -- 10月26日，以“Only Data数据进化世界”为主题的Inspur World大会在上海隆重开幕。10月27日，以“云领数起 政因有你”为主题的政务论坛盛大召开。作为浪潮两年一届的前瞻性技术峰会，政务论坛吸引了来自全国31个省、市地区的政府客户及业内专家、学者近400人出席，共同探讨未来政务云发展之道及数据开放的实践与价值。浪潮集团高级副总裁王洪添出席大会并致辞。

唤醒沉睡数据 政府成数据社会化的核心驱动

近年来，随着国家对云计算、大数据产业有利政策的纷纷出台，政务云发展迎来爆发期，整个社会将在经历“互联网化”、“数据化”后最终走向“数据社会化”。

在本届峰会上，浪潮集团高级副总裁王洪添表示，当前社会正处于不断深化“数据化”的阶段，仍有大量数据沉睡在政府、企业、个人手中，数据的共享、开放与应用程度远远不够，距离最大程度发挥数据价值，让全社会共享还存在着巨大鸿沟。因此，浪潮认为政府在数据社会化进程中扮演着重要角色，它将是实现数据社会化的核心驱动，并应以政务云为抓手驱动“数据社会化”的进程，鼓励并实施政府数据公开，带动产业和商业数据开放，推动政府各部们间数据的整合、共享和流通，最终唤醒沉睡数据，最大化地释放数据经济社会效能。

为此，浪潮基于多年来服务政府数据资源平台建设的经验，提炼形成了政府大数据中心数据整合路径 -- 数据治理、互联互通和数据汇聚，即“理目录、搭平台、聚数据”。通过数据治理服务、数据管理平台搭建、数据资源汇聚实现了数据的采集、汇聚、集中，帮助政府打破了传统模式下的“信息孤岛”，使数据的互联互通变为了现实，为政府信息化建设带来了巨大转变。目前，浪潮已为包括重庆、贵州、济南在内的全国多市政务云及大数据实践提供支持。

加速数据社会化进程 浪潮正式发布政务云2.0业务战略

作为本次大会的看点之一，会上浪潮正式发布政务云2.0业务战略，宣布以数据资源为核心的政务云2.0阶段全面开启。

多年来，浪潮致力于推动中国政务云市场发展，积累了大量的理论基础和丰富的实践经验。浪潮发现，政务服务领域一些“旧疾”无法根治的原因，在于数据资源没有真正实现有效的集中、共享和开放。政务云作为其解决之道已无法满足现阶段需求，因此在新形势下，政务云的发展迫切需要进入到“以数据资源为核心”的政务云2.0阶段，并且需要完成“平台融合”、“数据整合”、“生态搭建”三大任务，真正发挥出政务云2.0阶段对政府职能转型、服务能力提升的强大助力。

“过去5年时间，全国各省、市有很多地方推动政府购买云服务，浪潮目前也与96个省、市达成一致采用政府购买云服务的方式。当然，这段时间内，政府可能更多还是采取购买IaaS这种方式，但我们希望未来几年，能有更多客户从原来的政务云1.0阶段步入到2.0阶段，进入到IaaS和PaaS融合的崭新时代。”浪潮集团高级副总裁王洪添如是说。

在政务云2.0阶段，浪潮也表示将继续致力于帮助政府从数据的物理集中迈向数据的深度融合，为未来的数据创新应用打下坚实基础，最终实现“一体化政务大数据中心”。

据悉，此次政务云2.0业务战略的正式发布，是浪潮继2015年发布“4-3-2-1”云战略后的又一坚实举措。一直以来，浪潮深耕政务领域，依托安全的云、行业的云、服务的云这三大核心能力专注于政务云市场，并在2015年联合合作伙伴共同发布为200个区域政府、40个行业部委、200个大型企业提供可信赖、可定制、可持续云服务的发展目标。截至目前，浪潮已为全国96个省市政府提供政务云服务，实现了中国政务云市场占有率第一的领军地位。