传奇归来：宝沃将在不莱梅设立制造工厂

德国斯图加特和不莱梅2016年10月28日电 /美通社/ -- 汽车制造商宝沃 (Borgward) 将重返不莱梅，并将在当地设立一座制造工厂。宝沃汽车集团 (Borgward Group AG) 首席执行官华立新 (Ulrich Walker) 本周三在不莱梅表示：“通过重返不莱梅，我们连接过去和未来。我们正在继续书写宝沃的历史。”不莱梅原先曾是宝沃的“大本营”，从上世纪20年代到德国“经济奇迹”时代，这家德国汽车公司在不莱梅生产了约120万辆宝沃、Lloyd 和 Goliath 品牌汽车。新的制造工厂预计将从2017年初开工建设。该工厂将在一年后（2018年）开始生产。

除了不莱梅具有通往国际港口的良好物流连接、可以招募熟练工人和所在地区拥有良好的供应商行业等客观理由之外，感情也在宝沃决定前往不莱梅上面发挥了重要作用。华立新补充说：“通过迈出这一步，我们展现了我们对于作为工业基地的德国的承诺，以及对于延续我们自身传承的努力。很自然的，我们重返不莱梅也极具象征意义，今天也是不莱梅市、不莱梅州和宝沃进行成功合作的开始。”宝沃创始人卡尔-宝沃 (Carl F.W. Borgward) 之孙、宝沃汽车集团监事会主席克里斯蒂安-宝沃(Christian Borgward) 和华立新一样，对决定重返不莱梅充满热情。十多年前，克里斯蒂安-宝沃创立了一项旨在复兴宝沃品牌的计划，他现在看到这一目标最终能得以实现。克里斯蒂安-宝沃说：“去年在日内瓦，复兴的宝沃品牌盛大回归，并在2015年法兰克福国际车展 (IAA) 上推出了首发车型 BX7，今年春季又在日内瓦展示了 BX5 和 BX6 车型，现在我们决定在不莱梅州设立一家制造工厂。我祖父的事业现在能够实现如此兴旺的持续发展，这样的感觉真是难以形容！”

不莱梅制造工厂的详细厂址将在未来几周的某个时候决定。华立新表示，宝沃正在与潜在的生产合作伙伴、业主和不莱梅州政府就最终厂址问题进行深入会谈。

不莱梅经济事务部长 Martin Gunthner 也对宝沃回归不莱梅的决定谈了自己的看法：“热烈欢迎来到不莱梅。我们对宝沃决定回归不莱梅感到非常高兴。我们在汽车行业和物流领域颇具实力，拥有说服宝沃的良好理由。宝沃将在它最初起步的地方再续辉煌这一事实，使得宝沃回归对我们所有人来说，都是一个具有特殊意义的事件。”

在最初阶段，新工厂将在不莱梅创造50至100个工作岗位。宝沃计划创造一座 SKD 半散件组装制造工厂，每年最多可生产10,000辆汽车。该公司第一步将会建立一个占地面积约为10,000平方米的组装车间。下一步将是创造差不多大的户外区域。

华立新表示：“生产将会从头开始设计，以便以我们能够调整的方式来灵活组织生产，并能因此在我们进入其它欧洲市场时随时按照需求提升产量和增加车型数量。”随着产量的提升，宝沃也将增加员工数量和投资金额。最初的投资将达八位数（以欧元为单位）。

宝沃宣布该公司将开始在欧洲销售电动 SUV（运动型多功能车），依照宝沃公布的这一消息，首款在不莱梅生产的车型将会是配备纯电动驱动系统的宝沃BX07。宝沃还计划生产电动版与插电混动版的 BX05 系列和其它车型。

“工业4.0” (Industry 4.0) 将成为新工厂的“指路明灯”

从一开始，宝沃的不莱梅工厂就将根据“工业4.0”标准，在制造系统、流程和设备的技术方面打好基础。新工厂的布局将会关注智能工厂 -- 规划好的生产流程将富有效率，并将能处理日益复杂的汽车制造问题。新工厂为当地经济所创造的附加值将会不可估量。博世 (Bosch) 将与已经宣布的供应商 -- 如Continental（德国大陆集团）、库卡 (Kuka)、斯凯孚 (Schaffler/SKF)、博格华纳 (BorgWarner) 和伟巴斯特 (Webasto)，一道在生产纯电动汽车上面发挥重要作用，而电子公司 LG（乐金）也将在电池方面发挥同样的重要作用。

宝沃的不莱梅工厂将与宝沃在中国密云（北京附近）的工厂紧密合作，而后者也是按照最新西方标准建造的新工厂。就生产技术、品质管理、环境相容性、物流情况和宝沃员工在当地的日常生活来说，密云工厂是全球现代化水平最高的一座汽车制造工厂。凭借这家工厂，宝沃正在追赶成功和著名的竞争对手，后者已经证明就资源保护、有效的环境保护和高层次品质而言，在中国的汽车生产遵循同在德国一样的标准。密云制造工厂于2016年中期投入运营，并将成为宝沃新兴全球生产网络中的“总厂”。这座中国工厂将收集和评估来自各个市场与生产基地的所有反馈和体验，制定解决方案，随后将此类信息反馈给有关单位。这将确保持续进行知识转移，从而帮助持续提升产品品质，并将使不莱梅工厂和欧洲客户从中受益。

宝沃 BX7 广受欢迎

宝沃 BX07 是一款面向全球热门中大型 SUV 市场的车型。这款长达4.70米的新车型自2016年6月在其首个市场 -- 中国推出以来就广受欢迎。到目前为止，约有15,000辆宝沃 BX7 被中国客户订购。这款畅销的新 SUV 凭借其创新性全轮驱动系统和 Multiple Interaction（当今市场上最为先进的在线通信和娱乐系统）给中国客户留下了深刻印象。出色的安全性由智能化的综合 PROTECT 乘员保护概念所保证，这一概念利用开创性车辆操纵系统和支持性驾驶员辅助系统，帮助预防碰撞。不过，即使最糟糕的情况出现，非常强大、带有精确界定的变形区及被动安全系统的乘客舱也能提供可靠的保护，并能显著减轻事故后果。