2016新南威尔士州蓝花楹季节即将开始

悉尼2016年10月28日电 /美通社/ -- 随着2016蓝花楹季节的到来，悉尼和新南威尔士州（简称“新州”）将在10月底至11月初变成令人愉快的紫色海洋，标志着一年中最美的时节、最佳的游览季节已经到来。



蓝花楹观赏景点 - 悉尼皇家植物园 - SOH



蓝花楹 - 悉尼皇家植物园



蓝花楹 - 悉尼皇家植物园 - 悉尼歌剧院和悉尼海港大桥



蓝花楹 - 悉尼皇家植物园 - 悉尼歌剧院



悉尼帕丁顿维多利亚兵营墙外的蓝花楹盛开 – 图片来源：新南威尔士州旅游局



悉尼环形码头的蓝花楹盛开 – 图片来源：新南威尔士州旅游局

悉尼的东部郊区、北岸地区和中心商务区以及新州北部海岸的格拉夫顿镇处处盛开着美丽的蓝花楹。格拉夫顿有着“澳大利亚蓝花楹之城”的美誉，主办一年一度的格拉夫顿蓝花楹节。澳大利亚最大的蓝花楹树也位于格拉夫顿，这棵树高30米，周长6米，树冠周长约36米。

新南威尔士州旅游局 (Destination NSW) 首席执行官谢双佳(Sandra Chipchase) 表示：“新州种有数千棵蓝花楹树，每年树木完全盛开时都会形成一道道美丽的自然奇观。仅在格拉夫顿就有2000棵，而且一年一度的蓝花楹节也是澳大利亚历史最悠久的花卉节，每年吸引20000名游客。”

悉尼皇家植物园 (Royal Botanic Garden Sydney) 和百年纪念公园 (Centennial Parklands) 高级树艺师 Ted Hoare 表示悉尼海港的背景将蓝花楹季节映衬得尤为壮观。

“在悉尼海港的映衬下，欣赏这些生机勃勃的紫色花朵，景色极为美丽。悉尼皇家植物园里有16棵蓝花楹树，包括一棵开白色花朵的特有树种，百年纪念公园则有9棵。”

他说：“蓝花楹树已经成为悉尼的代名词，今年正值悉尼皇家植物园诞辰200周年，我强烈建议大家前来参观我们盛开绽放的蓝花楹。”

新南威尔士州旅游局推荐的新州最佳蓝花楹观赏地点：

1. 北岸地区：前往Kirribilli、薰衣草湾 (Lavender Bay)、格林威治 (Greenwich)、Waverton、Hunters Hill、Woolwich、朗格维尔 (Longueville) 和 Wollstonecraft 野餐，在美丽的蓝花楹树下慵懒地享用午餐。

2. 东部郊区：前往牛津街 (Oxford Street)、格伦莫尔路 (Glenmore Road) 和帕丁顿区(Paddington) 的五街 (Five Ways)，这里的景色非常美。附近的 Woollahra 和双水湾 (Double Bay) 拥有迷人的淡紫色风景。

3. 悉尼市区：穿过城市进行一场蓝花楹自助徒步游，从悉尼皇家植物园出发，穿过环形码头 (Circular Quay) 岩石区 (The Rocks)。欣赏标志性的悉尼海港大桥 (Sydney Harbour Bridge)、悉尼歌剧院 (Sydney Opera House)、悉尼海港 (Sydney Harbour) 和岩石区具有悠久历史的鹅卵石街道映衬下的蓝花楹迷人景色。

4. 悉尼内城 ：悉尼大学 (University of Sydney) 的巨大蓝花楹树非常闻名，因此种植者已经对其进行克隆，以确保它的存活，它还是悉尼最著名的蓝花楹树之一，非常值得一看。此外邻近的郊区，如Glebe、Camperdown 和 Erskineville 也很不错。

5. 格拉夫顿：坐落于新州北岸克拉伦斯河流域的历史小镇格拉夫顿每年都会举办格拉夫顿蓝花楹节。2016年将从10月29日持续至11月6日。节日亮点包括蓝花楹女王加冕仪式、主题花车街头游行、集市、现场表演和烟火表演。

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垂询详情，请访问 www.sydney.com 和 www.visitnsw.com。

编者注：以下精选图片供索取

媒体联系人：

Elissa Tyrrell，新南威尔士州旅游局，电话：，电邮： elissa.tyrrell@dnsw.com.au