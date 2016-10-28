SGS举办美国《食品安全现代化法》新法规培训

上海2016年10月28日电 /美通社/ -- 近日，由 SGS 通标标准技术服务有限公司举办， 首期“美国《食品安全现代化法》（以下简称 FSMA ）之人类食品预防性控制”培训在青岛开班。来自青岛、聊城、禹城等地区21位学员参加了为期三天的课程。此次培训旨在帮助学员更好地理解美国《食品安全现代化法》 (FSMA) 首个生效的配套法规《人类食品现行良好操作规范、危害分析和基于风险的预防性控制》（以下简称 Part117）的要求，协助企业建立有效的食品安全计划，助力企业产品顺利出口美国。

Part117法规在2016年9月18日正式生效。作为 FSMA 框架内首个生效的配套法规，该法规依据 FSMA 要求对需要进行注册的食品企业的危害分析和基于风险的预防性控制措施做出新规定，同时将原有的法规进行了内容的更新和明确，使之更加现代化，并要求所有在美销售的食品，其生产、加工、包装及储藏都需满足法规要求。



培训现场

三天的培训中，SGS 管理学院食品安全及供应链管理高级讲师、美国《人类食品预防性控制措施法规》资质人员中文标准课程授权的 FSMA-Part117课程讲师、ISO 9001/ ISO 22000/ HACCP 培训师和审核员曹老师及 SGS 管理学院特聘高级讲师孙老师将理论与实际相结合，对生物危害、危害分析和识别、过程控制措施等重点内容进行了细致、完善的讲解，获得了学员的一致好评。

临沂东盛菲尔德食品有限公司质检科张科长表示SGS管理学院的培训与企业的需求很契合，他说：“来参加 SGS 管理学院的培训课程很多年了，HACCP、BRC、FSSC22000等等课程都是听SGS的老师讲的。整体来说很好，老师都很专业，讲起来也很通俗易懂。”

青岛润德生物科技有限公司质量部张部长表示：“这次培训老师引用了大量的实例，跟企业的需求相吻合。我们希望培训多加一些实例，如果都是条款法规，培训完之后企业很少知道应该怎么去做，怎么跟实际工作相结合。这一点 SGS 做的很好。”

SGS 作为全球第三方检测认证行业的领导者和创新者，凭借百年品牌公信力、先进的技术专家团队以及全球广泛认可的实验室为企业提供独立公正的服务。在食品安全领域，SGS 已为全球超过2000家公司长期提供第三方服务，其中包括众多全球知名食品巨头企业，在国内，SGS 是少数拥有食品安全管理体系认证资质的国际认证机构，拥有一支经验丰富和资历深厚的审核员和讲师团队，能够根据客户需求提供定制化服务，包括 HACCP、BRC、IFC、UTZ、GAP、Halal、GFCP、FSSC 22000、ISO 22000等培训验证和审核服务等，助力企业从容应对多样和复杂的食品供应链安全问题。