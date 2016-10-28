国航2016年冬春航班换季 有梦想随心飞

北京2016年10月28日电 /美通社/ -- 中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）于2016年10月30日开始执行2016/7年冬春季航班计划。换季后，国航经营的客运航线条数达到376条，其中国际航线101条，地区航线14条，国内航线261条。通航国家（地区）39个，通航城市178个，其中国际及地区67个，国内111个。平均每日运营1210架次，同比2015/6年冬春增幅为10.1%。

加密热门旅游目的地航班

本次航班换季，国航在十余条国际航线上增加运力投入，尤其提高大洋洲及东南亚地区的增班幅度。随着北半球天气逐渐转凉，南半球大洋洲、东南亚海岛等地的反季节出行成为国人旅游的首选，为此国航在北京-墨尔本、北京-奥克兰、北京-悉尼、北京-清迈、北京-曼谷、北京-普吉、北京-胡志明等航线上大幅增班，以满足旅客的出行需求。

此外，在同期增班的还包括北京-夏威夷航线CA837/8航班、北京-蒙特利尔航线CA879/80航班、兰州-北京-吉隆坡航线CA871/2航班、北京-伊斯兰堡-卡拉奇航线CA945/6航班以及成都-加德满都航线CA437/8航班等。

波音787 梦想客机将执飞美洲、大洋洲航线

自今年6月1日起，国航波音787-9梦想客机陆续执飞北京-上海、北京-广州航线，以及北京-法兰克福、北京-罗马等中欧航线。此次航班换季后，该机型将继续加盟美洲、大洋洲航线，2016年10月30日起，波音787-9将在新航季执飞北京-奥克兰航线，航班号为CA783/4；11月17日起执飞北京-洛杉矶航线，航班号为CA887/8，带给旅客更便捷的出行体验。

国航在2016年5月至10月陆续引进了7架波音787飞机，这是航空史上首架超远程中型客机，其特点是大量采用复合材料、低燃料消耗、较低的污染排放、高效益及舒适的客舱环境，不但可实现更多的点对点不经停直飞航线，而且让飞行更加平稳、安静和环保。

拓展地区枢纽航线网络布局

2016年，国航继续加速以北京为枢纽的全球航线网络布局，在国际航线遍布亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲及大洋洲六大洲的同时，也兼顾地区重点城市的航线网络覆盖，拓展其国际航线辐射力度。国航今年相继开通深圳-北京-洛杉矶、重庆-迪拜、温州-首尔、深圳-法兰克福、杭州-素叻他尼、银川-重庆-芽庄、上海-圣何塞、北京-华沙等航线，11月还将开通成都-悉尼航线，为中美、中欧和中澳之间架设崭新的空中桥梁，进一步促进中国与更多国家和地区在经贸、旅游、文化等各领域的合作发展。

国航2016/17冬春季增班信息：

大洋洲航线方面：分别从2016年10月30日起，增班北京-墨尔本航线CA165/6航班至每日一班，机型为A333/A332；增班北京-悉尼航线CA173/4航班至每日一班，机型为A333/B773；自2016年12月12日至2017年2月10日新增CA193/4北京-悉尼航班，班期为周1/2,3/4,5/6，机型为A333；北京-奥克兰航线CA783/4航班10月30日起增至每周六班，班期为周124567；11月9日至2月12日增至每日一班，机型均为B787-9。

东南亚航线方面：北京-清迈航线CA823/4航班自2016年12月11日起增至每日一班，2016年12月24日至2017年2月28日新增CA723/4航班，每日一班；北京-曼谷航线自2016年10月30日起新增CA757/8航班，自2016年12月1日起新增CA809/10航班，班期均为每日一班；北京-普吉航线自2017年1月12日至2017年2月19日新增CA797/8航班，每日一班；北京-胡志明航线CA903/4航班自2016年10月30日起增至每日一班。