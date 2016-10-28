泛嘉国际：省1.65亿！企业出行成本控制可以如此高效

杭州2016年10月28日电 /美通社/ -- 随着中国企业不断发展壮大，商务出行的需求日益增加，商务出行费用已经成为企业第二大费用支出，如何高效管理商务出行行为，降低出行成本已经受到越来越多的企业关注。泛嘉国际作为一家为企业提供出行票据管理方案的互联网公司，以其多交通联运和一张单据报销的方式，优化企业出行。目前已为1000多家上市及知名企业节省出行费用1.65亿元。近日，泛嘉国际获银江资本千万投资，智慧经济联姻智能出行。本次融资不仅代表泛嘉国际成功迈入资本市场，更是开启让全球企业伙伴幸福出行的新篇章。

在过去几十年时间里，中国企业一直深陷在传统商务出行模式，在商务出行管理上耗费了巨大的人力、物力、财力。出差审批、财务报销、出行效率等商务出行难题一直在挑战企业管理的效率。随着互联网的高速发展，一些企业抓住了这些市场痛点，在商务出行管理领域掀起了一场颠覆性的革命，泛嘉国际就是其中一个市场改革者。作为浙江本土的一个商务出行管理公司，泛嘉已经走过了8个年头，在这8年时间里，泛嘉凭借其对市场的准确把握、对客户的贴心服务，已经成为1000多家上市及知名企业的商务出行服务商，网易、绿城集团、万向集团、物产集团、农夫山泉等都是泛嘉的合作企业。

泛嘉国际如何帮助企业有效节省商务出行成本？

在企业管理上，泛嘉国际拥有一套自主开发的“泛嘉行”系统，管理企业员工的出行行为，包括出行管理、账单管理、审批管理、客户管理等。员工在线提交出行申请，对应的审批人在线审批，缩短审批流程，规范出行管理。此外，员工与工作有关的消费都可以在APP上记录，方便出行记账，还可以将在工作中接触到的客户或者合作伙伴信息添加在客户管理中，有利信息积累与归档，让员工出行省时省力省心；在企业服务上，泛嘉国际随时随地为企业提供预订服务，包括机票、酒店、专车、火车、旅游等，并与各大航空公司、酒店等合作，通过大客户集中采购等资源整合，降低企业出行成本，缓解企业经营压力，还能按员工级别进行预订，如果员工未按级别进行预订，则需给出理由，便于企业审查。

“泛嘉行”系统开发了12项大数据模块，为企业管理者提供决策依据。数据分析包括企业出行每公里成本，每月机票、酒店的花费情况，可以具体到某个分公司某个部门的某位员工，在某一时间内每公里的出行费用的计算，方便企业对于分公司、部门、员工的出差效率进行考核，合理控制企业出行成本。通过8年的沉淀和积累，泛嘉除拥有一类航空一级代理资质外，还引进了国际领先的GDS系统分销商Amadus、Sabre，确保国际机票优惠价。此外，泛嘉拥有3万多家酒店的包房资源，并与华住集团、铂涛集团、开元集团等多家酒店连锁品牌达成战略合作关系。

8年来，泛嘉国际在企业出行领域孜孜不倦地探索，已累计为客户节约1.65亿元。未来，泛嘉国际将会为更多的企业提供出行管理服务，真正做到让全球企业伙伴幸福出行。